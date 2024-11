Cor 23 maggio 2024 Heritage al Music Hall Live Club L´appuntamento è in zona Predda Niedda a Sassari, sabato 25 maggio (ore 21.30). Bebo Ferra e Salvatore Maiore porteranno il loro “Heritage” sul palcoscenico sassarese



SASSARI - La primavera di Insulae Lab corre gioiosa verso l’estate e intanto sboccia rigogliosa con la quarta produzione originale del 2024, ennesima gemma presto in fiore coltivata con cura e competente passione nel giardino del Centro di Produzione della Musica Jazz di Berchidda, affidato alle sapienti mani del direttore artistico Paolo Fresu e del suo appassionato staff.



La scena stavolta si sposta dal Monteacuto alla città di Sassari, ma la musica non cambia: sabato 25 maggio (ore 21.30) Bebo Ferra e Salvatore Maiore porteranno il loro “Heritage” sul palcoscenico del “Music Hall Live Club” in zona Predda Niedda, strada 22. Biglietto di ingresso al costo di 8 €. Prenotazioni e info al 3477270448 e al 3408371032. Dalle 20.30 sarà anche possibile cenare in loco.



Due straordinari musicisti nati artisticamente insieme negli anni ottanta, un progetto ispirato all’amicizia e alle comuni origini, la loro amata Sardegna sullo sfondo; isola chiamata ad abbracciare amorevole questo lavoro in equilibrio tra tradizione e innovazione. Il chitarrista Bebo Ferra e il violoncellista Salvatore Maiore ripartono proprio dalle sopraccitate basi per attivare la loro comune indagine artistica e raccontare “Heritage” in quanto eredità artistica, patrimonio culturale e musicale che il duo interpreta e arricchisce con arrangiamenti di brani tradizionali e composizioni originali.