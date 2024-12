Cor 1 giugno 2024 Un pantano a Casa Gioiosa Per l´ennesima volta l´assemblea del Parco Regionale di Porto Conte va desolatamente deserta. Si chiude una stagione da dimenticare col presidente che fa un ultimo disperato tentativo di convocazione a due giorni dalle elezioni



ALGHERO - Un pantano. Nonostante i richiami alla "responsabilità" degli ultimi tempi, tutti puntualmente caduti nel vuoto, per l'ennesima volta l'assemblea del Parco Regionale di Porto Conte va desolatamente deserta. E pensare che all'ordine del giorno comparivano argomentari di non secondaria importanza. Ma l'isolamento sociale e politico in cui è sprofondata l'Azienda Speciale di Tramariglio è assodato da tempo: Si chiude così una stagione da dimenticare per il management, che nonostante tutto richiama ancora i membri dell'assemblea alla partecipazione, perchè - dicono e scrivono dal Cda - «c'è l'esigenza di assicurare la normale attività della struttura». Tanto che il presidente Tilloca fa un ultimo disperato tentativo e una nuova convocazione dell'Assemblea in prima convocazione per il giorno 5 giugno ed in seconda per il giorno 6 giugno ad Alghero in Piazza Porta Terra (non più a Tramariglio ed a soli due giorni dalle elezioni che decretano anche la decadenza dell'assemblea del parco, essendo coincidente col Consiglio comunale).



Foto d'archivio