Eccellenze d´Ogliastra arriva nelle scuole

LANUSEI - Il progetto "Eccellenze d'Ogliastra" apre un nuovo capitolo educativo, trasformando le aule scolastiche in veri e propri laboratori del gusto. Questa iniziativa pionieristica porta i produttori locali direttamente nelle scuole - elementari, materne e medie - per intraprendere un viaggio educativo incentrato su alimenti naturali, produzione a chilometro zero e il valore nutritivo dei cibi prodotti nella regione delle "blue zone". Sono coinvolti complessivamente 1500 bambini e ragazzi. Eccellenze d’Ogliastra, progetto innovativo, nato dal bando del GAL Ogliastra rivolto alla Filiera Corta, nasce per rafforzare la cooperazione tra i produttori, pone l'accento sull'importanza vitale dell’agroalimentare nell’economia locale e sul suo legame inscindibile con il territorio. La Cooperativa Piccoli Proprietari e Coltivatori d'Ogliastra di Lanusei è capofila di questa iniziativa.



Attraverso una serie di lezioni interattive, gli studenti vengono introdotti ai principi di una vita lunga e sana, caratteristica delle "blue zone" del mondo, dove l'alimentazione gioca un ruolo cruciale. Gli esperti spiegano il ciclo di vita dell'olio extravergine di oliva, da un semplice frutto a un ingrediente essenziale nelle cucine italiane, enfatizzando le pratiche di coltivazione sostenibile e i benefici salutari di una dieta ricca di prodotti naturali. Oltre la teoria, la pratica: il progetto propone un "Laboratorio del Gusto", dove i bambini possono degustare direttamente il pane imbevuto di olio novello. Questo momento non solo stimola i loro sensi, ma serve anche a cementare la connessione tra il cibo che mangiano e la terra da cui proviene.



Questa esperienza sensoriale è disegnata per seminare i semi di un futuro più sano per i giovani partecipanti, mostrando loro come scelte alimentari intelligenti possano influenzare positivamente la loro salute e benessere. Si vuole anche incoraggiare i bambini a diventare ambasciatori di una alimentazione consapevole, portando a casa le lezioni apprese e influenzando a loro volta le abitudini familiari. In parallelo, l'iniziativa offre ai produttori l'opportunità di dialogare direttamente con la futura generazione di consumatori, stabilendo un rapporto autentico e informato che supera la tradizionale dinamica di mercato. Il progetto "Eccellenze d'Ogliastra" si impegna a continuare queste incursioni educative, rafforzando il legame tra la comunità e le sue radici agricole, e promuovendo un apprezzamento crescente per la dieta mediterranea e i suoi innumerevoli vantaggi.