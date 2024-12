Cor 20 giugno 2024 «Caos in Viale I° Maggio, eredità a cui rinunciare» «Occorrono immediati interventi. Alghero città turistica ha necessità dei servizi basilari di cui residenti e turisti hanno bisogno». La denuncia di Forza Italia, Lega, FdI, UDC, Prima Alghero, Patto per Alghero.



ALGHERO - «Ad oggi, 20 giugno, con la stagione turistica avviata, i parcheggi per chi vorrebbe trascorrere una giornata al mare sono chiusi. Inoltre, non c’è alcuna gestione né postazioni per il pagamento della sosta. Chi volesse utilizzare i mezzi pubblici non trova indicazioni su come prendere l’autobus, dove siano le fermate, gli orari di partenza e su come acquistare i biglietti.

Per finire, le passerelle di accesso alla spiaggia sono in condizioni pietose, evidentemente per mancanza di manutenzione, con un serio pericolo che qualcuno possa inciampare e farsi male.

Il risultato di tutto questo è che le attività locali, quali gli stabilimenti balneari e ristoranti non lavorano come dovrebbero perché chi non riesce a parcheggiare e ad accedere facilmente alle spiagge va altrove. Questo, ovviamente, si traduce in una pessima pubblicità per la nostra “Alghero città turistica”. Nonostante dalle recenti elezioni sia emerso uno scarsissimo rinnovamento, con la coalizione vincente che annovera buona parte degli stessi protagonisti della precedente consiliatura, quindi di coloro che hanno creato il problema, chiediamo al nuovo sindaco Cacciotto che inserisca la soluzione del problema nella sua agenda che annovera le urgenze da aggredire con determinazione». Così dalla coalizione di Centrodestra algherese, Forza Italia, Lega, FdI, UDC, Prima Alghero, Patto per Alghero.