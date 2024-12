GB 20 giugno 2024 A Stintino va in scena la festa della scherma Al Museo della Tonnara di Stintino l’incontro con Giuliano Pianca, campione del circuito Master di scherma, domenica 23 giugno a partire dalle ore 18:30



STINTINO - Sarà una festa della scherma quella che domenica 23 giugno a partire dalle ore 18:30 vedrà protagonisti al MuT, gli atleti e le atlete master, rappresentate da Giuliano Pianca, maestro di scherma e campione italiano, europeo e mondiale di Spada Master.

L’evento, frutto della collaborazione tra il Museo della Tonnara di Stintino, il Circolo Schermistico Sassarese, la UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) e l’Istituto di vigilanza VIGILPOL, si aprirà con i saluti della sindaca di Stintino Rita Vallebella, del presidente del Centro Studi sulla Civiltà del Mare, Salvatore Rubino, dal presidente del Circolo Schermistico Sassarese Marco Mignano, dal delegato provinciale della Federazione italiana Scherma, Emiliano Achenza, dal delegato provinciale del CONI di Sassari, Giuseppe Manca e dalla presidente del comitato territoriale della UISP di Sassari, Loredana Barra.

Dopo i saluti si susseguiranno gli interventi, moderati da Franca Deriu, fisiologa, direttrice del Dipartimento Scienze Biomediche (UniSS) e da Gianfranco Ganau, cardiologo ed ex schermidore.



Il programma prevede i contributi di Antonello Ganau, cardiologo ed ex schermidore che parlerà dell’età del cuore, di Andrea Manca, ricercatore in Fisiologia Umana del Dipartimento di Scienze Biomediche (UniSS), che tratteggerà la fisiologia del declino motorio e funzionale durante l’invecchiamento negli atleti master della scherma, di Lucia Ventura, dottore di ricerca in Neuroscienze, fisioterapista, ricercatrice dell’AOU di Sassari che interverrà sul Longevity Pilates e i suoi effetti sull’efficienza fisica e il benessere delle persone anziane, di Maria Pina Casula, presidente regionale della UISP Sardegna che parlerà di sport oltre la competizione, di Carlo Cubeddu, arbitro internazionale e schermidore master, che si soffermerà sull’esperienza dell’arbitrare gli atleti e le atlete master e infine di Giuliano Pianca che racconterà la sua esperienza decennale nei master a livello nazionale ed internazionale.

La serata si concluderà con la cerimonia di conferimento del riconoscimento “Le leggende della Scherma” a Giuliano Pianca, che sarà introdotta da Sandro Bartoletti, maestro di scherma del Circolo Schermistico Sassarese.