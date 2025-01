Cor 4 luglio 2024 Forte, restauro e riqualificazione Continuità amministrativa: Al via i lavori nel cuore storico della città di Alghero. Un milione di euro per intervenire nella porzione sud del Forte della Maddalena, quella con necessità di interventi urgenti



ALGHERO - Al via i lavori di restauro e riqualificazione dell'antico Forte della Maddalena ad Alghero. Questi preziosi spazi e manufatti sono oggetto di importanti interventi che prevedono il consolidamento delle storiche mura perimetrali, la ridefinizione delle pavimentazioni e la messa in sicurezza complessiva di una delle zone più affascinanti del centro storico algherese. Si tratta di un appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori, aggiudicato per l’importo complessivo di euro 1.007.726,76 alla società Franco Manca di Osilo.



Il progetto rielabora il contraddittorio attuale dell’area. Oggi, infatti, il Bastione, uno dei pochi elementi superstiti della linea difensiva di terra della città di Alghero, è il risultato del tentativo ottocentesco di trasformare le fortificazioni militari in luoghi urbani di grande valenza per la popolazione. Gli interventi attuali mirano a restituire dignità urbana, architettonica, storica e sociale al Bastione attraverso un insieme sistematico di azioni che, anche per successivi step, portino al restauro complessivo del manufatto storico, alla riqualificazione dello spazio urbano, alla definizione di un ampio spettro di funzioni accoglibili ed infine all’approfondimento degli studi archeologici. Sono quattro gli step in cui è suddiviso il progetto: restauro scientifico del Bastione e della Torre; riqualificazione degli spazi aperti pertinenziali; restituzione dello sguardo sul territorio; approfondimento della conoscenza.



Le somme a disposizione per il progetto sono impiegate per intervenire nella porzione sud del Forte, quella con necessità di interventi urgenti. Si tratta infatti della parte di Bastione dove risultano più evidenti criticità sulle murature, con numerose lesioni e fenomeni di distacco del materiale, oltre ad essere la parte di bastione che, per la sua conformazione planimetrica, consente di definire chiaramente i limiti dell’ambito di intervento oltre a facilitare la configurazione di uno spazio per usi molteplici (piazza, piccole manifestazioni teatrali, spazio espositivo all’aperto, etc.). La durata prevista dei lavori è di 450 giorni.