Cor 10 luglio 2024 Baralles, dibattiti civici in piazza L’Associazione Ginquetes porta ad Alghero il format del dibattito civico partecipato. Il primo evento si terrà giovedì 11 luglio al Balaguer: Primo incontro a tema affitti brevi



ALGHERO - Giovedì 11 luglio, alle ore 19.30, l’Anfiteatro del Balaguer di Alghero ospiterà il primo incontro di Baralles: Dibattiti Civici in Piazza, una nuova rassegna periodica che coinvolgerà ospiti esterni e locali in dibattiti su temi cruciali per la città e l’isola. Il nome Baralles, che nel catalano di Alghero significa, al singolare, “discussione un po’ forte, a volte esagerata”, vuole evidenziare con ironia la necessità di creare un luogo di incontro e dialogo per la comunità locale.



Il progetto mira a promuovere una discussione aperta e inclusiva, dove cittadini e ospiti possono confrontarsi su argomenti di grande rilevanza e attualità. Il tema del primo incontro sarà “Affitti brevi: quale futuro per la città?”. Il dibattito affronterà i vari aspetti della questione, analizzando sia i benefici economici per i proprietari di immobili e il settore turistico, sia le problematiche legate all’aumento dei prezzi degli affitti a lungo termine e alla trasformazione dei quartieri in zone turistiche.



Gli ospiti di questo primo appuntamento includeranno esponenti del settore ricettivo, esperti dei servizi sociali e rappresentanti dei comitati di quartiere. A moderare l’incontro saranno Claudio Simbula e Ignazio Caruso, che guideranno la discussione e faciliteranno gli interventi. L’Associazione Ginquetes invita la cittadinanza a partecipare attivamente a questo evento. «Per rendere il dibattito ancora più ricco e partecipato», spiegano, «abbiamo preparato un questionario ( forms.gle/qJeUkfkYR3dkDEGn8) che richiede solo un minuto per essere compilato. Le vostre opinioni e i vostri suggerimenti saranno utilizzati durante l’evento per arricchire la discussione».