S.A. 15 luglio 2024 Concerto al Chiostro di San Francesco Per la rassegna Notturni contemporanei, tappa algherese lunedì 15 luglio. Gli allievi dei Conservatori di Sassari e Cagliari al Chiostro di San Francesco



ALGHERO - Due quartetti, uno di sassofoni e uno di flauti, lunedì 15 luglio alle 21 saranno gli ospiti della prima data algherese dei “Notturni contemporanei” la rassegna estiva che unisce musica classica e contemporanea, con brani scritti dagli allievi di Composizione ed eseguiti dai loro colleghi dei Conservatori di Sassari e Cagliari. Alle 21,30, in collaborazione con l’Associazione “Arte in musica” di Alghero, sarà il Chiostro di San Francesco a ospitare il Quartetto di flauti del Conservatorio di Cagliari, formato da Miriam Uda, Giacomo Zuddas, Alessia Putzu e Armida Bozzano: in programma Gran Trio op. 118 di Anton Bernhard Fürstenau, Quartetto per flauti in sol maggiore di François Devienne e Il canto delle creature notturne di Francesca Podda.



A seguire, il quartetto di sax del “Canepa” Batorsax, con Edoardo Rosa sax soprano, Giuseppe Bussu sax contralto, Gianluca Deiana sax tenore e Francesco Scognamillo sax baritono proporrà Petite Quatuor di Jean Francaix, The tree of life di Dario Sanna, Notturno per sax di Luigi Frassetto e Toquades di Jerome Naulais. Il concerto si è tenuto nei giorni scorsi nel cortile del Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari. La rassegna è curata dai Conservatori di Sassari e Cagliari, in collaborazione con l’Associazione Arte in musica di Alghero e la Scuola civica di musica di Nuoro. Giunta alla quarta edizione, propone concerti a Sassari, Cagliari, Alghero, Nuoro e, per la prima volta, Villamassargia, dal 2 luglio al 27 settembre.



Nella foto: Batorsax