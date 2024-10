D.V. 18 luglio 2024 Angelina Mango e Tedua infiammano i fans Buona la prima per l´Alguer Summer Festival nell´arena di Maria Pia. Teenager scatenati per l´esibizione delle due voci emergenti del panorama italiano. Le immagini della serata sul Quotidiano di Alghero catturate dall'obiettivo di Mauro Madau



ALGHERO - E' partito ieri sera, mercoledì 17 luglio, il primo dei tanti eventi programmati all'interno dell'Alguer Summer Festival 2024. Nata da un'idea vincente di Shining Production, del Comune di Alghero, di Fondazione Alghero con l'immancabile collaborazione di “Le Ragazze Terribili” e Roble Factory, la kermesse musicale è decollata con lo strepitoso concerto di Angelina Mango e Tedua, artisti molto noti e idoli delle nuove generazioni in tutta Italia. Sul palco dell'anfiteatro Ivan Graziani i due cantanti si sono avvicendati in un crescendo di emozioni e tantissimo sudore, visto le alte temperature di questi giorni. Pochi minuti dopo le 21, è toccato all'eccezionale voce di Angelina Mango coinvolgere gli spettatori assiepati sotto il palco.



Sono stati 45 minuti nei quali la figlia d'arte ha dimostrato tutto il suo talento e l'enorme potenzialità vocale, eseguendo i brani presenti nell'ultimo lavoro discografico “Pokè Melodramma”, tra cui “La Noia”, canzone vincitrice all'ultimo Festival di Sanremo ed eseguita lo scorso maggio all'Eurofestival in rappresentanza del nostro paese. Alle 22 in punto è incominciato il concerto di Tedua che, davanti a cinquemila fans scatenati ha dato il meglio di sé con il suo live “La Divina Commedia”, titolo anche della sua più recente fatica musicale. Il rapper genovese ha eseguito tutti i brani dell'ultimo disco, con l'aggiunta delle ultimissime otto tracce pubblicate lo scorso 24 maggio, non presenti nel disco originale distribuito nell'estate del 2023, ma che, con questo “Paradiso-La Divina Commedia Deluxe” ampliano e completano la parte finale del viaggio dantesco.



L'Alguer Summer Festival 2024 continua fra due giorni, con la data di sabato 20 luglio, in cui si esibirà il cantautore romano Calcutta (in verità è nato a Latina), che porterà nella Riviera del Corallo il suo “Relax Tour Estivo 2024”, con la presentazione delle canzoni tratte dal suo quarto ed ultimo album intitolato appunto “Relax”, pubblicato lo scorso autunno. Il 28 luglio la programmazione è diretta ai più piccoli, con lo spettacolo per famiglie “Un'Estate Favolosa”, portato sul palco da Carolina Benvenga. Attrice, cantante e conduttrice televisiva molto amata dai più piccoli.