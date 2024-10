Cor 20 luglio 2024 Cavart il 26 luglio a Sennori A Sennori, venerdì 26 luglio, l’evento clou del festival delle arti e della cultura ambientale “Cavart – extrazioni culturali vibrazioni e risonanze eco – creative”, ideato e organizzato dall’associazione Girovagando, in collaborazione con Officine Culturali e Theatre en vol



SENNORI - Un’ ex cava di tufo e il cielo stellato. Nell’anfiteatro naturale di Sennori, costruito nella roccia sedimentaria di tufo che si affaccia sul Golfo dell’Asinara, ritorna la buona musica, offerta dai nuovi talenti artistici della Sardegna. A Sennori, venerdì 26 luglio, l’evento clou del festival delle arti e della cultura ambientale “Cavart – extrazioni culturali vibrazioni e risonanze eco – creative”, ideato e organizzato dall’associazione Girovagando, in collaborazione con Officine Culturali e Theatre en vol e con il sostegno del comune di Sennori.



Alle 19, poco prima del tramonto mozzafiato sullo specchio d’acqua del celebre Golfo, prenderà il via l’originale viaggio musicale degli artisti coinvolti fatto di sonorità, organici, generi e provenienze geografiche differenti. La serata verrà aperta dal pianista jazz e compositore Mario Ganau con una prima assoluta del suo “solo”, laboratorio di sperimentazione sonora attraverso l’utilizzo del “live coding” vero e proprio strumento di espressione, con l’apporto di sintetizzatori analogici e altri mezzi espressivi; seguirà il duo Medit & Lacana con “pellegrini”, già noti singolarmente come artisti, che regaleranno al pubblico un magico miscuglio di sonorità folk e underground. Chitarra, violoncello, strumenti a percussione e due splendide voci intrecciate faranno da contesto sonoro per un live indimenticabile: loro sono per i Medit, Sara Porcu (voce e chitarra), Martino Roggio (chitarra), Roberto Desiato (flauto), Roberto Mura (basso), Marcello Canu (percussioni) e il cantautore e polistrumentista Filippo Lacana.



Il cantautore Beeside, pseudonimo di Federico Pazzona proporrà il suo “a home made spacecraft”, progetto musicale che affonda le radici nel cantautorato di matrice britannica e traccia percorsi e connessioni fra tradizioni e stili, riportando all'interno di una dimensione intima e personale una summa di emozioni, esperienze e sonorità, distillate in una forma-canzone intensa e immediata; infine, il progetto cantautorale “quello che nascondo” del pianista e violinista Raffaele Puglia e la sua band, i musicisti Giada Moschella (chitarra elettrica, tastiera e voce), Cristiano Caria (basso elettrico), William Calledda (batteria) e Andrea Budroni (tastiere) sintesi di tutto il suo percorso personale, raccontato attraverso le parole dei testi da lui composti. Raffaele Puglia, laureato al conservatorio in pianoforte jazz, autore di testi e interprete, pur rimanendo coerente con il panorama pop-rock italiano con un orecchio proiettato alla musica del mondo, porta al suo interno le sue diverse influenze musicali.



La serata si concluderà con il dj set di Nazar al secolo Giuseppe Hussein. Con una selezione musicale varia, Nazar offrirà momenti di intrattenimento e ascolto. Dalle ritmiche più energiche ai brani più raffinati, ogni set è un viaggio sonoro che cattura e trasporta il pubblico in un'esperienza musicale indimenticabile. Il festival, inserito nel Network Salude & Trigu 2024 della Camera di Commercio di Sassari, speciale connubio tra creatività, cultura, ambiente e sostegno alle imprese locali, è stato anticipato dai quattro viaggi tra musica e degustazioni per celebrare i prodotti vitivinicoli del territorio, anteprima del festival voluta dal comune di Sennori per conoscere la cultura enogastronomica del territorio, promuovendo un turismo esperienziale per valorizzare storia e tradizione, in abbinamento con le eccellenze enogastronomiche. Ultimo appuntamento sabato 20 luglio alle 19 nell’azienda Vitivinicola Mode di Sorso, in località Olieddu con le travolgenti note afro - cuban e latin jazz del ConClave Trio.