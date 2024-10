Cor 25 luglio 2024 Concerti aperitivo alle Tenute Delogu Prosegue venerdì 26 luglio presso le Tenute Delogu di Alghero il Festival "(to) be in Jazz - I Concerti Aperitivo (nei luoghi del vino) organizzato dall’Associazione Blue Note Orchestra/Orchestra Jazz della Sardegna



ALGHERO - Prosegue venerdì 26 luglio presso le Tenute Delogu di Alghero, con grande successo il Festival "(to) be in Jazz - I Concerti Aperitivo (nei luoghi del vino)" organizzato dall’Associazione Blue Note Orchestra/Orchestra Jazz della Sardegna e inserito all’interno del Programma Quadro Salude & Trigu in sinergia con la Camera di Commercio di Sassari e con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna. La manifestazione diffonde musica di alto livello, accompagnandola ad un percorso mirato a valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio. Il concerto con inizio alle 22 sarà preceduto da una degustazione (fissata per le 20.30).



La Musica è protagonista del festival, ma per realizzare un progetto che vada oltre l’esecuzione artistica è fondamentale la sinergia con il Museo del Vino di Berchidda – Enoteca Regionale della Sardegna e con le aziende coinvolte in questo progetto oltre a Strada del Vermentino di Gallura e UeCoop. Sul palco allestito alle Tenute Delogu di Alghero Il Blue Note Brass Sextet plus drums, settetto formato da musicisti membri dell’Orchestra Jazz della Sardegna (Massimo Carboni al sax contralto, Emanuele Dau e Luca Uras alle trombe, Gavino Mele al corno, Salvatore Moraccini al trombone, Roberto Greco alla tuba e Luca Piana alla batteria).



Il pubblico potrà gustare oltre al buon vino proposto le atmosfere hard-bop funk e soul, proposte dal progetto “La Musica di Horace Silver” con gli arrangiamenti di Duccio Bertini, dedicato al pianista e compositore americano, fondatore dei Jazz Messenger. Ad accompagnare la degustazione prodotti gastronomici del territorio (il tutto in modo ecosostenibile, senza l’utilizzo di materiali plastici o inquinanti). Le cantine inserite nel progetto mettono a disposizione location che di norma non ospitano manifestazioni simili, con un numero limitato di posti disponibili per garantire l’accuratezza del servizio di degustazione. Per info e prenotazioni 079705268 - 3925802161 - 3391966209 museodelvinosardegna@tiscali.it