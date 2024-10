Cor 27 luglio 2024 Claudio Simbula intervista Diletta Huyskes Domenica 28 luglio dalle 21.00 il giornalista algherese condurrà un’intervista dedicata ai temi dell’intelligenza artificiale nel Festival ospitato a Codrongianos, nel piazzale della Basilica di Saccargia



ALGHERO - Domenica 28 luglio il Festival di Giornalismo Liquida ospiterà la discussione tra il giornalista e innovatore algherese Claudio Simbula - autore di Professione Robot 2.0 e Futuro Artificiale - e Diletta Huyskes, rinomata esperta di intelligenza artificiale, co-fondatrice e co-CEO di Immanence, società che si occupa di valutare l'impatto etico delle tecnologie digitali e responsabile Advocacy & Policy di Privacy Network.



Quella della Huyskes è una voce autorevole nel campo dell'etica tecnologica e dei diritti digitali: la sua ricerca si concentra sull'analisi delle disuguaglianze di genere e sull'uso dei processi decisionali automatizzati nella pubblica amministrazione​. L’incontro partirà dalla presentazione del libro “Tecnologia della Rivoluzione - Progresso e battaglie sociali dal microonde all'intelligenza artificiale”, scritto dalla Huyskes, un volume che osserva come analizzando la storia della tecnologia possiamo attraversare anche quella dell’esclusione sociale: ogni invenzione, dalla bicicletta al forno a microonde, fino all’intelligenza artificiale, è il risultato di scelte precise, valori e compromessi umani che causano forti impatti sulla società.



L’intervista porrà l’attenzione su temi cruciali legati all'etica e all'impatto delle tecnologie emergenti sulla società e affronterà temi quali le implicazioni etiche dell'intelligenza artificiale, le sfide della governance algoritmica e l'impatto di queste tecnologie sulla società. Sarà un'occasione per il pubblico di comprendere meglio come l'IA stia trasformando il mondo e quali misure possono essere adottate per garantire che questa trasformazione avvenga in modo equo e responsabile. Il Festival di Giornalismo LIQUIDA, giunto alla sua sesta edizione, si svolgerà fino al 28 luglio a Codrongianos, di fronte alla storica Basilica di Saccargia. Questo evento, dedicato alla letteratura giornalistica, riunisce alcune delle menti più brillanti del giornalismo, della cultura e delle istituzioni.