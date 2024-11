Cor 13 agosto 2024 Alghero: 40 anni dopo la classe si ritrova Quarant’anni fa erano solo bambini, seduti nei banchi della scuola elementare “Maria Immacolata” sotto la guida magistrale della maestra Marisa Brugna



ALGHERO - Quarant’anni fa erano solo bambini, seduti nei banchi della scuola elementare “Maria Immacolata” sotto la guida magistrale della maestra Marisa Brugna. Oggi, quegli stessi alunni si sono ritrovati dopo adulti, con carriere e famiglie, ma con lo stesso desiderio di rivivere, anche solo per un giorno, l’atmosfera e i legami che li univano durante quegli anni spensierati. Una serata indimenticabile quella vissuta martedì sera da ex compagni di classe della scuola elementare che, dopo 40 anni, hanno deciso di ritrovarsi per una cena all'insegna dei ricordi e delle emozioni.

L'evento, organizzato con cura e tanta aspettativa, ha visto la partecipazione anche della loro amata maestra dell'epoca, la maestra unica, simbolo di un'educazione ormai rara e preziosa. L'ultimo giorno di scuola è ormai lontano, ma l'affiatamento e la complicità di un tempo sono riemersi con forza non appena i primi abbracci sono stati scambiati. In un'atmosfera carica di emozione, i racconti di vita si sono intrecciati con i ricordi di quegli anni spensierati e intensi, creando un ponte temporale che ha avvicinato presente e passato. Molti dei partecipanti avevano perso i contatti subito dopo la scuola, ognuno preso dalle proprie strade e dagli impegni della vita adulta, ma l'incontro ha dimostrato che, nonostante il tempo trascorso, il legame costruito tra i banchi di scuola è rimasto intatto.



Risate e aneddoti divertenti hanno caratterizzato una serata in cui le barriere del tempo sembravano dissolversi. La presenza della maestra ha aggiunto un tocco di nostalgia e gratitudine, ricordando a tutti l'importanza di chi ha contribuito alla loro formazione e crescita personale. «È stato come se il tempo non fosse mai passato - ha commentato uno dei partecipanti. Abbiamo ripreso a parlare come se ci fossimo visti ieri, con la stessa complicità e confidenza di allora. È stato come tornare indietro nel tempo. Rivedere i compagni e soprattutto la maestra Marisa, che per tutti noi è stata una figura fondamentale, è stato un sogno che finalmente si è realizzato», hanno commentato gli ex alunni.



Questa riunione, oltre a essere un’occasione per rivivere i bei tempi passati, ha anche evidenziato l’importanza del legame che si crea tra insegnanti e studenti, un legame che può resistere al passare degli anni. «È stato un momento che porterò per sempre nel cuore» ha concluso la maestra, visibilmente commossa. Questo incontro è stato più di una semplice cena: è stato un ritorno alle radici, un momento per riscoprire le proprie origini e riconnettersi con il proprio passato. Un evento che ha ricordato a tutti l'importanza dei legami umani e del valore inestimabile dell'amicizia. La cena si è conclusa con la promessa di non lasciar passare altri 40 anni prima di rivedersi. In un'epoca in cui la tecnologia rende più facile restare in contatto, il desiderio di mantenere vivo quel legame speciale è stato espresso da tutti i presenti. Questa storia ci ricorda quanto siano preziosi i ricordi e gli insegnamenti che ci accompagnano dalla scuola e come le relazioni costruite in quell’epoca possano durare per tutta la vita.