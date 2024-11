S.A. 14 agosto 2024 Premio Addetto Stampa dell´Anno Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 15 settembre 2024. La cerimonia di premiazione avverrà nel corso di un evento formativo per i giornalisti, orientativamente nell’autunno 2024



CAGLIARI - È stato pubblicato sul sito web dell’Associazione Stampa Sarda il bando dell’edizione 2024 del premio “Giornalismo sardo: l’addetto stampa dell’anno” 2024. L’iniziativa è del Gruppo Uffici Stampa Sardegna (GUS), gruppo di specializzazione del sindacato unitario dei giornalisti sardi aderente alla FNSI. Il premio è strutturato in due sezioni: “Addetto stampa della Pubblica amministrazione (Regione, enti locali, sanità e società partecipate)” e “Addetto stampa imprese, organizzazioni private e no profit”. Sono previsti inoltre due premi speciali: “Addetto stampa alla carriera” e “Premio speciale giornalista Gus”.



Anche in questa edizione potrà essere assegnato un riconoscimento anche all’amministratore pubblico sardo che si sia impegnato per l’istituzione di uffici stampa o incrementato l’assunzione di giornalisti pubblici, nell’ambito di rapporti corretti e della valorizzazione della professionalità giornalistica. Il premio è promosso dal Gruppo Uffici Stampa Sardegna della FNSI, con la collaborazione dell’Associazione della Stampa Sarda e dell’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, e si rivolge a tutti i giornalisti e le giornaliste (professionisti e pubblicisti) che ricoprono il ruolo di addetto stampa in enti pubblici, in società partecipate, nel campo del no profit, in imprese e organizzazioni private, purché iscritti all’Ordine dei Giornalisti della Sardegna.



«In un momento in cui il ruolo dei giornalisti è sotto attacco da più parti – spiega il Presidente del GUS Sardegna e vicepresidente nazionale del GUS, Sergio Nuvoli – il compito degli addetti stampa si rivela fondamentale per garantire l’affidabilità delle fonti e il diritto dei cittadini e delle cittadine ad essere informati correttamente. Per questo vogliamo premiare chi, gestendo un ufficio stampa, assicura ai colleghi delle testate giornalistiche notizie verificate e un supporto sempre attivo». Le candidature per le due sezioni competitive possono essere presentate sia in prima persona, sia da altri soggetti o enti che vogliano segnalare un addetto stampa che, a loro giudizio, si sia distinto per la sua attività in Sardegna. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 15 settembre 2024. La cerimonia di premiazione avverrà nel corso di un evento formativo per i giornalisti, orientativamente nell’autunno 2024.



Nella foto: Sergio Nuvoli