Nuovo medico di base a Bono

SASSARI – La Direzione Aziendale della Asl di Sassari comunica alla popolazione che nell’ambito 3.2 del Distretto di Ozieri, per il comune di Bono, negli scorsi giorni ha preso servizio un nuovo Medico di medicina generale, con incarico provvisorio. Si tratta della dottoressa Paola Brasu, con ambulatorio nel comune di Bono, in viale San Francesco, n. 1 (presso la sede della Guardia medica) Orario ambulatorio: lunedì, martedì e venerd’, dalle ore 09.30 alle 11.30; mercoledì e giovedì, dalle ore 16.00 alle 18.00. L’assegnazione dei pazienti, precedentemente in carico con il medico dimissionario, verrà effettuata direttamente dall’ufficio Scelta e revoca della Asl di Sassari.