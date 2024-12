Cor 14 settembre 2024 HappyClown Sassari compie 20 anni Due giornate di confronto e attività, sabato 28 settembre al CineTeatro Astra, e domenica 29 nella Sala congressi del’Hotel Grazia Deledda, per parlare di clownterapia dal punto di vista medico ma anche dalla prospettiva del ricco e composito esercito di persone che portano il sorriso nelle corsie degli ospedali e non solo, i volontari



SASSARI - L’associazione HappyClown Sassari celebra il suo ventennale e organizza il Festival nazionale di Clownterapia, che riunirà in città volontari clown di tutta l’Italia. Due giornate di confronto e attività, sabato 28 settembre al CineTeatro Astra, e domenica 29 nella Sala congressi del’Hotel Grazia Deledda, per parlare di clownterapia dal punto di vista medico ma anche dalla prospettiva del ricco e composito esercito di persone che portano il sorriso nelle corsie degli ospedali e non solo, i volontari.



In programma una conferenza nazionale sulle prospettive del clown in corsia nel periodo post Covid, un workshop sul benessere del clown e uno spettacolo variegato di gag e sketch per i bambini e la cittadinanza di Sassari, con protagonisti clown volontari e formatori clown che in questi venti anni hanno contribuito alla crescita dell’associazione e dei suoi componenti.



Ospite d’onore dell’evento sarà Michael Christensen, fondatore nel 1986 a New York della prima unità speciale di clown dottori al mondo, che sarà il relatore del tema al centro dei lavori, partendo dagli esordi dei servizi dei clown ospedalieri e dall’evoluzione dell’attività per affrontare infine il grande tema delle sfide future del clown in corsia. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Università degli Studi di Sassari, Comune di Sassari e AOU Sassari, e il contributo di Fondazione di Sardegna, Comune di Sassari, Fondazione Onlus Gabriele Bacchiddu, Abinsula e Verde Vita. La partecipazione alla conferenza darà diritto al riconoscimento di Crediti Formativi Universitari.