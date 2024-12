Cor 17 settembre 2024 Ittiritmi 2024, un ritorno indimenticabile Nella suggestiva ex cava “Su Giardinu” di Monteleone Rocca Doria, Josè Angel Hevia accompagnato alle percussioni dalla sorella Marìa Josefa ed il pianista Roberto Jonata ha offerto un concerto indimenticabile, ad un pubblico coinvolto ed entusiasta



ITTIRI - Si è conclusa domenica, con la trionfale esibizione di Hevia, il maestro della cornamusa asturiana e della “gaita” midi, la XXIX edizione della rassegna di musica etnica e world music ittiritmi. Nella suggestiva ex cava “Su Giardinu” di Monteleone Rocca Doria, Josè Angel Hevia accompagnato alle percussioni dalla sorella Marìa Josefa ed il pianista Roberto Jonata ha offerto un concerto indimenticabile, ad un pubblico coinvolto ed entusiasta. Con brani iconici come come Busindre Reel, Hevia ha creato un’esperienza unica, fondendo tradizione celtica e innovazione elettronica in una performance che ha incantato e affascinato tutti i presenti.



L’afflusso straordinario di pubblico ha testimoniato l’attrattiva e l’importanza di questo evento, immerso nello scenario mozzafiato dell’ex cava con vista sul lago Temo e con lo sfondo del Monte Minerva, uno spazio culturale unico nel più piccolo comune della provincia di Sassari, il secondo più piccolo della Sardegna. Lo scorso venerdì 13 settembre, il festival ha inaugurato la sua XXIX edizione a Ittiri, nella centrale piazza Marconi che è stata invasa da un'energia travolgente, quando Francesco Piu e la sua band hanno regalato una performance esplosiva di blues, funky e soul. Il pubblico, caloroso ed appassionato, ha riempito ogni angolo della piazza, dimostrando la rinata passione per la musica che Ittiritmi rappresenta.



La storica rassegna dedicata alla world music e alla musica etnica in Sardegna, è ritornata con due eventi che hanno brillato di luce propria, confermando la forza e il fascino della rassegna. Dopo una pausa di qualche anno, Ittiritmi è ripartito con slancio, accendendo il cuore e l’anima del pubblico con performance straordinarie e atmosfere incantevoli. Ittiritmi 2024 è stato organizzato con grande dedizione dalla Proloco di Ittiri e dall’Associazione Mela Bacata, con il prezioso sostegno del Comune di Ittiri, del Comune di Monteleone Rocca Doria, dell’Unione dei Comuni del Coros e dell’Unione dei Comuni del Villanova e con la collaborazione della Pro Loco di Monteleone Rocca Doria. L’esperienza di quest’anno ha dimostrato che Ittiritmi è pronto a continuare a emozionare e ispirare il pubblico degli affezionati, anche negli anni a venire.