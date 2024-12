Cor 17 settembre 2024 Il primo turno dell´Itf Forte Village Domani (mercoledì) torna in campo l´algherese Lorenzo Carboni, che affronterà la testa di serie numero 7 Federico Iannaccone (7-6, 6-1 su Stefano Reitano)



PULA - Cade subito una testa di serie. George Loffhagen esce all'esordio nel primo dei sei tornei Itf che si disputeranno sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. Per sei settimane, sono in programma altrettanti tornei Combined (maschili e femminili in contemporanea) organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300mila euro di montepremi complessivo).



Il britannico si è ritirato sul risultato di un set pari contro Niccolò Catini. Avanti i primi sette del seeding. Saluta il torneo il torresino Matteo Mura, sconfitto 6-2, 6-0 da Andrea Picchione, numero 2 del seeding. Domani (mercoledì) torna in campo l'algherese Lorenzo Carboni, che affronterà la testa di serie numero 7 Federico Iannaccone (7-6, 6-1 su Stefano Reitano).



Nel doppio maschile, Carboni e il romano Daniele Rapagnetta hanno battuto 6-4, 6-3 Maximilian Figl e Nicolò Toffanin, mentre i fratelli cagliaritani Marco e Niccolò Dessì sono stati sconfitti 6-4, 6-1 da Federico Marchetti e Leonardo Taddia. Barbara Dessolis si ferma nel turno decisivo delle qualificazioni femminili sconfitta 6-4, 6-3 dalla tedesca Lara Schmidt.