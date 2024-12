Cor 23 settembre 2024 Pianoforte a quattro mani e chitarra in Conservatorio “I mercoledì del Conservatorio” tornano al Canepa di Sassari il 25 e 27 settembre. Doppio appuntamento in musica al Conservatorio di Sassari per due concerti



SASSARI - Mercoledì 25 settembre alle 19 le luci della sala Sassu si accenderanno su un inedito pianoforte a quattro mani con i docenti del “Canepa” Sinziana Mircea e Mauro Masala. In un viaggio lungo due secoli, i due artisti proporranno la Sonata in si bemolle maggiore KV358 di Wolfgang Amadeus Mozart, la Sonata in re maggiore op. 6 di Ludwig van Beethoven, la suite Trois morceax en forme de poire di Erik Satie, la Petite suite di Claude Debussy, il Valzer dei fiori dallo Schiaccianoci di Piotr Ilič Tchaikovsky e, dello stesso autore russo, il Valzer da La bella addormentata arrangiato per pianoforte a quattro mani da Sergej Rachmaninov.



Mauro Masala, nato a Sassari, si è diplomato in pianoforte con il massimo dei voti a 18 anni e ha avviato una brillante carriera concertistica. Vincitore di diversi concorsi, ha collaborato con musicisti di fama come Ivan Peev, Christoph Hartmann e Ralph van Daal. Ha inciso per la Radio Vaticana e il cd su Erik Satie per la “Nuova Era” ha ottenuto elogi unanimi su Amadeus, CD Classica, RadioRai 3 e riviste internazionali come Fanfare e American Record Guide. È diplomato in Musica Corale, Direzione di Coro e Direzione d’Orchestra. È attualmente docente di Teoria e Ear training al Conservatorio di Sassari e delegato alle relazioni internazionali. La pianista rumena Sinziana Mircea, Young Steinway artist, ha debuttato a 20 anni al Tokyo Metropolitan Theatre e al St Martin-in-the-fields di Londra, a 24 alla Carnegie Hall di New York. Dal suo esordio sul palco della Filarmonica di Bucarest all’età di 7 anni ha effettuato numerosi concerti in Europa, Giappone, Cina e negli Stati Uniti, dove ha debuttato a 11 anni. Ha vinto diversi premi in concorsi internazionali, tra cui il “Golden Classical Music”, che l’ha riportata alla Carnegie Hall nel 2019. Ha pubblicato tre dischi e le sue esibizioni sono state trasmesse da European Broadcasting Union, BBC Radio3, RAI3, Radio Romania Muzical, Musique3 Belgium. Insegna Pianoforte al Conservatorio sassarese dal 2022.



Venerdì 27 settembre alle 19 la musica torna in sala Sassu per il concerto di Nicolò Medinas, allievo al terzo anno del corso di Chitarra con la docente Federica Artuso. Il programma prevede musiche di Johann Sebastian Bach, Fernando Sor, Mauro Giuliani e Johann Kaspar Mertz. Il giovane allievo ha iniziato lo studio della chitarra classica a 10 anni, distinguendosi da subito in vari concorsi. Dopo aver frequentato il liceo artistico musicale “Foiso Fois” di Cagliari si è iscritto al Conservatorio di Sassari sotto la guida del docente Alessandro Deiana. Entrambi i concerti sono a ingresso libero e gratuito.