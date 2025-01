Cor 5 ottobre 2024 Ovcharenko vince l´Itf del Forte Village Il tennista ucraino, numero 7 del tabellone, si è imposto 7-5, 6-2 in finale sul genovese (20 anni compiuti domenica scorsa)



PULA - Gianluca Cadenasso ci ha provato, ma è Oleksandr Ovcharenko a conquistare il tabellone maschile del terzo dei sei tornei Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300.000 euro di montepremi complessivo). Il tennista ucraino, numero 7 del tabellone, si è imposto 7-5, 6-2 in finale sul genovese (20 anni compiuti domenica scorsa).



Ancora Ucraina sugli scudi in doppio, con Oleksil Krutykh e l'ellenico Dimitris Sakellaridis che l'hanno spuntata 2-6, 6-4, 10-6 in finale sui cechi Dominik Kellovsky e Martin Krumich. Nel tabellone femminile, vola in finale Matilde Paoletti. La 21enne perugina, nel main draw grazie a una wild card, ha eliminato 7-6(3), 6-3 la ceca Tereza Valentova, numero 3 del seeding, e domani se la vedrà con la francese Sara Cakarevic, numero 8, che ha regolato con un doppio 6-2 la seconda favorita della vigilia, la spagnola Carlota Martinez Cirez.



In doppio, cade in finale anche l'ultima coppia italiana. Noemi Basiletti e Vittoria Paganetti hanno perso 6-2, 6-2 contro il primo binomio del tabellone, quello composto dalla greca Sapfo Sakellaridi (sorella di Dimitris, vincitore nel doppio maschile) e dalla romena Arina Vasilescu.