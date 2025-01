S.A. 10 ottobre 2024 Talent, rock e tradizione: Sant´Agostino in festa Appuntamento sabato nel quartiere algherese per una serata all´insegna della musica e con eventi dedicati al pubblico di ogni età. Il programma a partire dalle ore 19



ALGHERO - Una magica serata di musica si prospetta sabato 12 ottobre nel quartiere di Sant’Agostino in largo Guillot con l’evento “Sant’Agostino-Magic Rock & Talents”. Il “Centro Commerciale Naturale Sant’Agostino”, con la collaborazione del “Comitato Area Sant’Agostino”, propone nella giornata tante bellissime iniziative che ravviveranno il quartiere e saranno di gradimento sia per il pubblico adulto che per quello più giovane. Apre la serata alle ore 19:00 la 1a edizione del “Baby Talents Show” condotto da Roberto Solinas (noto Berto) e Giulio Dore, fonico Luciano Mariani. Aspiranti cantanti si esibiranno con un brano a scelta, verranno valutati da una giuria composta da 8 giudici di gara che, attribuendo a ciascuno un punteggio, decreteranno al termine il vincitore. I giudici di gara saranno: Gina Marrosu, Pino Caserta, Franco Calvia, Giulio Leone, Marco Casula, Antonello Udda, Angelo Chessa e Gianni Loi.



Successivamente, alle ore 21:00 Gina Marrosu, nata e cresciuta nel quartiere di Sant’Agostino, suo palco d’esordio, al quale ancora adesso si sente particolarmente legata, riproporrà due straordinari e commoventi brani della tradizione classica algherese: “Alguer mia” e “Racoldatan”; alle 21:15 si entrerà nel clou della serata con la tribute band “Queen in Rock - a Magic Tribute”, protagonista del grande successo del tour 2024, che ripercorrerà le intramontabili e leggendarie canzoni dei “Queen” in un tributo veramente magico e speciale, dove il frontman Francesco Sedda regalerà al pubblico il sogno di rivivere il grande Freddie Mercury in uno spettacolo senza eguali di circa 2 ore. Gigi Bernardelli, Max Flowers, Massimo Chessa e Andrea Pinna a completare l’eccezionale band dove voce, tastiera, batteria, basso e chitarra esploderanno all’unisono negli storici brani senza tempo degli indimenticabili “Queen”. Guest star dell’evento “Queen in Rock” Riccardo Sedda con un omaggio a David Bowie. Truck food & drink, giochi gonfiabili, musica live e molto altro ancora a Sant'Agostino, cuore pulsante della popolarità algherese, in un evento con ingresso libero, all’insegna della buona musica, del divertimento e della tradizione.