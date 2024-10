Cor 11:43 Cap d´Any: proposte eventi fino al 21 ottobre C´è ancora qualche giorno per inoltrare le proposte per la programmazione di eventi e spettacoli da realizzarsi ad Alghero nel periodo ricompreso tra l´8 dicembre 2024 e il 06 gennaio 2025



ALGHERO - C'è ancora qualche giorno per inoltrare proposte per la programmazione di eventi e spettacoli da realizzarsi ad Alghero nel periodo ricompreso tra l'8 dicembre 2024 e il 06 gennaio 2025. Scade infatti alle ore 14 del 21 ottobre 2024 l'avviso d'indagine esplorativa pubblicato dalla Fondazione Alghero. Il bando completo con tutti i dettagli, i requisiti richiesti per la partecipazione e la modulistica è scaricabile sul sito istituzionale nell’apposita sezione Avvisi e Bandi.



I soggetti indicati nell'avviso - organismi pubblici o privati, associazioni, cooperative, gruppi culturali e ricreativi (escluse persone fisiche), che abbiano comprovata esperienza nel settore dell’organizzazione e gestione delle iniziative di spettacolo e intrattenimento assimilabili all’oggetto dell'avviso - potranno inviare le proprie proposte artistiche, che dovranno essere di valore e qualità. Dovrà essere previsto un piano dettagliato del programma proposto e un piano economico-finanziario, dal quale si evinca con chiarezza la sostenibilità del progetto presentato, con riferimenti alle voci di spesa e di entrata, in cui sia indicato espressamente il costo totale previsto, comprensivi anche di eventuali ulteriori fonti di finanziamento.



I soggetti proponenti dovranno far pervenire i progetti esclusivamente tramite Pec all’indirizzo fondazionealghero@informapec.it. Nell’oggetto della Pec dovrà essere riportata la dicitura: “Avviso pubblico – Proposte artistiche per la definizione della programmazione eventi del Capo d'Any a l'Alguer 2024/2025”. Ogni informazione in merito all' avviso dovrà essere richiesta entro il 17 ottobre 2024 esclusivamente tramite l’indirizzo Pec fondazionealghero@informapec.it. Le risposte scritte ai quesiti che rivestano interesse e valenza generale saranno eventualmente pubblicate anche nella sezione “Avvisi e Bandi” del sito istituzionale alla pagina dedicata al presente avviso.