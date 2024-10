S.A. 15:52 Festival delle Bellezze: concerto a Porto Torres La VII edizione del Festival delle Bellezze prosegue sabato prossimo 19 ottobre alle 21 nella basilica di San Gavino a Porto Torres. L´Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale Studentesca Città di Sassari, dirette dal maestro Vincenzo Cossu, eseguiranno musiche sacre, sarde, pop e temi tratti da celebri colonne sonore



PORTO TORRES - Sabato prossimo 19 ottobre il Festival delle Bellezze, dopo quattro anni, tornerà a Porto Torres, per una serata musicale nella basilica di San Gavino, alle 21. Per l’occasione i coristi, solisti e strumentisti dell’Insieme Vocale Nova Euphonia e della Corale Studentesca Città di Sassari, diretti dal maestro Vincenzo Cossu, eseguiranno musiche sacre, sarde, pop e temi tratti da celebri colonne sonore. In programma brani di Mozart, Queen, James Horner, Tazenda e molti altri.

Lo spettacolo Musica per San Gavino II, patrocinato dal Comune di Porto Torres e sostenuto da Regione Sardegna attraverso la L.R. RAS 64/86 bando 2024 CunSonoS e dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il brand Salude&Trigu, si svolgerà in concomitanza con le celebrazioni in onore dei Santi Martiri Turritani. La settima edizione del Festival delle Bellezze – organizzata dall’Associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonia e ideata nel 2018 dal maestro Vincenzo Cossu, che è anche il direttore artistico della rassegna – prosegue il suo viaggio nei luoghi più suggestivi del nord Sardegna, con l’obiettivo di mettere in evidenza la bellezza del paesaggio e del patrimonio culturale e architettonico. La basilica di San Gavino, la più grande chiesa romanica dell’Isola, fu completata nel 1080 e fu cattedrale della diocesi di Torres fino al XV secolo quando la sede dell’arcivescovo fu ufficialmente trasferita a Sassari da Turris Libisonis, città di origine romana ormai spopolata. Un luogo carico di storia e di arte quindi, caratteristiche che gli eventi musicali del Festival della Bellezze esaltano grazie alla partecipazione di artisti di spicco del panorama isolano.



Il concerto di sabato prossimo rappresenta la XIV tappa dell’edizione del 2024 del Festival delle Bellezze. L’Insieme Vocale Nova Euphonia è attiva da 14 anni, nata come prima e unica corale in Sardegna specializzata in musica da cinema. La Corale Studentesca Città di Sassari è stata costituita invece 15 anni fa come primo e unico coro interscolastico delle scuole superiori della Sardegna. Sabato a Porto Torres i coristi saranno accompagnati al pianoforte da Walter Masala e Carlo Morittu, alla chitarra da Gabriele Griva, al basso elettrico da Alessandra Daidone, alle percussioni da Gabriele Serra. L’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco porterà il saluto dell’Amministrazione comunale. Sarà inoltre presente Eugenio Cossu, referente per il Nord Sardegna della Grimaldi Lines, green partner del Festival nell’ambito della promozione della mobilità sostenibile. L‘evento sarà condotto da Manuela Muzzu. Fonica e service audio: Marco Pinna; service luci: Pier Paolo Lubinu; staff sicurezza e antincendio: Bruno Piu; servizio Ambulanza: CroceAzzurra Santa Vittoria Ossi; media partner: Sardinian Life ISO IMAGE Tinxy Sardegna Wanderlust; direzione artistica: Vincenzo Cossu. Ingresso libero.



Il Festival, oltre al patrocinio dei comuni ospitanti, ha il sostegno della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, della Confindustria Centro Nord Sardegna e, tramite il programma Salude&Trigu, della Camera di Commercio di Sassari.

Il Festival delle Bellezze. Nasce nel 2018 su iniziativa del maestro Vincenzo Cossu e nel corso degli anni ha ospitato artisti come Gavino Murgia, Franca Masu, i Tazenda, i Tenores di Bitti, Ilaria Porceddu, Piero Marras, i Tenores di Neoneli, i Bertas e molti altri. La manifestazione ha costruito una rete di collaborazioni tra alcune delle realtà più dinamiche del panorama culturale isolano avendo come protagonisti non solo musicisti ma anche ballerini, attori, scrittori, performer, esponenti del mondo delle arti figurative e dell’artigianato. Uno degli scopi della rassegna è di contribuire a dare un impulso all‘economia locale sia attraverso il coinvolgimento di maestranze locali per l‘allestimento degli eventi sia tramite accordi di partenariato con albergatori, ristoratori, esercenti e artigiani del territorio con l’obiettivo di attrarre il pubblico locale e di intercettare il flusso turistico durante il periodo di svolgimento del Festival.



Nella foto: Nova Euphoria