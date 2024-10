Cor 6:31 Cancro al seno, raccolta fondi ad Alghero Dalla cura del corpo alla cura dell’anima. ll 19 Ottobre, si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale contro il Cancro al seno, istituita dall´OMS con l´obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla malattia e promuovere l´accesso alla diagnosi e a cure tempestive ed efficaci



ALGHERO - In questa occasione, il Rotary Club Alghero organizza per sabato 19 ottobre dalle ore 17,00 presso la Sala Meeting dell’Hotel Catalunya, l’incontro dal titolo “Dalla cura del corpo alla cura dell’anima”. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Alghero, della Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna, della Fondazione Alghero, della Camera di Commercio, di Confcommercio Nord Sardegna e dall’AIRC, rientra nell'ambito del progetto "per non dimenticare", che il Club di Alghero porta avanti dal 2022. L’appuntamento di Sabato 19 permetterà di raccogliere fondi da destinare alla fascia più debole della popolazione femminile di Alghero che non rientra nella esenzione del ticket per lo screening mammografico ed ecografico e che quindi, per motivi economici, deve rinunciare ad eseguire l'esame. Una parte dei fondi raccolti sarà inoltre destinata a supportare le esigenze del reparto di Oncologia dell’Ospedale di Alghero.



Con l’intervento di competenti relatori verranno approfondite, in termini semplici e comprensibili, tematiche importanti quali i fattori di rischio, la prevenzione, le terapie e il supporto durante e dopo il doloroso e lungo cammino che le donne devono affrontare. Dalla diagnosi all'intervento di asportazione del tumore, dalla ricostruzione della mammella all'esigenza della parrucca o di un tatuaggio estetico in caso di trattamento chemioterapico, insomma, dalla cura del corpo si arriva alla cura dell'anima, affinché la donna non si senta mutilata, e per cancellare la cicatrice invisibile che ogni giorno ricorda la malattia.



Attraverso poesie, musica, testimonianze ed una emozionante mostra fotografica, si è voluto incoraggiare le donne a non avere paura della diagnosi, di una parola che ancora terrorizza, a non nascondersi e insegnare loro il modo di comunicare la malattia, sopratutto ai familiari più cari, con le parole giuste, grazie all'aiuto di professionisti opportunamente formati. L’iniziativa si è resa possibile grazie alla generosità delle aziende del territorio e di tanti privati che non hanno fatto mancare il loro supporto anche in questa occasione. Il Rotary connette le persone con oltre 1,4 milioni di Soci in tutto il mondo, 47 milioni di ore di volontariato ogni anno e circa 333 milioni di UDS erogati per iniziative di azione internazionale. I Soci del Rotary, provenienti dal mondo delle professioni, dell’economia e delle attività imprenditoriali, sono impegnati in Progetti e Servizi umanitari a favore dei più deboli, ed orientano la loro attività ed i loro comportamenti al “servire al di sopra di ogni interesse personale”.