Antonella Ruggiero in concerto a Golfo Aranci

GOLFO ARANCI - L'intrattenimento di alto livello a Golfo Aranci continua oltre la stagione estiva. Sabato 26 ottobre Antonella Ruggiero, storica voce dei Matia Bazar, si esibirà in un concerto gratuito nella suggestiva cornice di piazza Cossiga. La serata, organizzata dal Comune, in collaborazione con la Mota di Andrea Pica, comincerà alle 20.30.



Artista genovese di fama internazionale, Antonella Ruggiero ha segnato profondamente la scena musicale italiana con la fondazione dei Matia Bazar. Dopo aver lasciato il gruppo nell'ottobre del 1989, ha intrapreso un percorso artistico e umano che l’ha portata a esplorare nuovi stili, grazie anche ai numerosi viaggi e alle collaborazioni con nomi di spicco del panorama musicale, tra cui Giovanni Lindo Ferretti, Elio e le Storie Tese, Fabio Concato ed Ennio Morricone.



Nel concerto di Golfo Aranci, in cui la cantante ripercorrerà i brani più celebri dei Matia Bazar passando per brani inediti e cover originali, sarà accompagnata dal quartetto composto da Luca Marcias alla chitarra, Daniele Russo alla batteria, Matteo Marongiu al basso e contrabbasso, diretto da Renzo Ruggieri che suonerà anche la fisarmonica.