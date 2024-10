Cor 8:13 Sap Alghero: Prima vittoria in stagione La Costruzioni Valentino Pallacanestro Alghero trionfa di fronte ai propri tifosi. Primo successo in DR1: plendido match giocato di fronte ad una meravigliosa cornice di pubblico.



ALGHERO - Primo successo in DR1 per la Costruzioni Valentino Pallacanestro Alghero, che batte con il punteggio di 81-57 Arzachena, in uno splendido match giocato di fronte ad una meravigliosa cornice di pubblico.



Dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio, nel terzo quarto i giallorossi ingranano marcia e scavano il gap, chiudendo la pratica a cavallo tra terzo e quarto quarto. Una vittoria importante che regala grandi soddisfazioni ai tifosi che ieri hanno assistito al match al PalaCorbia.



Ottima prestazione di Alessio Rosas, che chiude con 18 punti, assieme al solito sfavillante Oumar Coulibaly, miglior marcatore della partita con 28 punti. Un ringraziamento va a Francesco De Rosa, presidente della Mercede Basket, per la disponibilità dimostrata nel concedere il parquet del PalaCorbia per questa gara di campionato.



SAP Alghero - Arzachena Basket 81-57

Parziali: 17-16; 16-14; 28-16; 20-11.

Progressivi: 17-16; 33-30; 61-46; 81-57.

SAP Alghero: Tanda 6, Fanciulli, Doppiu, Nulvesu 6, Fonnesu, Lusso 2, Leone, Rosas A. 18, Rosas F. 14, Rud 7, Coulibaly 28. All. Brembilla

Arzachena Basket: Beccu, Morganti, De Angelis 4, Deiana 5, Serra, Simula 4, Bussu 3, Mazzone, Moledda 12, Jevtic 15, Avila 14, Burlacu NE. All. Franzini.