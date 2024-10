Cor 10:12 Bamonti vice presidente Confassociazioni Sardegna Confassociazioni Sardegna nomina Alberto Bamonti Vicepresidente per lo Sviluppo, Pianificazione Strategica e Politiche Sociali negli Enti Locali



ALGHERO - Confassociazioni Sardegna prosegue il suo percorso di crescita e rafforzamento, accogliendo l’esperienza e la competenza del dott. Alberto Bamonti, nominato Vicepresidente con delega allo Sviluppo, Pianificazione Strategica e Politiche Sociali negli Enti Locali. Bamonti, nato ad Alghero nel 1979, è laureato in Scienze Politiche con indirizzo Politico-Internazionale presso l'Università degli Studi di Pavia.



La sua formazione si è ulteriormente arricchita con un Master di secondo livello in European Studies and Global Affairs presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la Pázmány Péter Katolikus Egyetem di Budapest. Forte di una preparazione interdisciplinare, Bamonti ha maturato una visione globale e interdisciplinare dei fenomeni politici e sociali, con un focus sulle dinamiche europee e internazionali. Con oltre un decennio di esperienza nella politica locale come consigliere comunale ad Alghero, unita alla sua attività di docente, il dott. Bamonti ha costantemente dimostrato un impegno appassionato verso lo sviluppo sostenibile delle comunità locali, accompagnato da una visione progressista focalizzata sull'inclusione sociale e l'innovazione.



«La nomina rappresenta un importante passo avanti per Confassociazioni Sardegna, che potrà contare su un professionista di grande esperienza per guidare le politiche di sviluppo e pianificazione strategica negli enti locali, promuovendo al contempo nuove iniziative sociali per una Sardegna sempre più innovativa e inclusiva» sottolinea il Presidente di Confassociazioni Sardegna, Giulio Galleri.