Cor 14:29 Adrià Martín Mor in concerto ad Alghero L´Ateneu Alguerès organizza per sabato 26 ottobre 2024 (ore 18.30), presso la sala delle conferenze in via in via Cavour 23, il concerto del cantautore Adrià Martín Mor che presenterà il suo nuovo disco: De Sardenya a Califòrnia



ALGHERO - Adrià Martin Mor, presentato come cantautore, è un docente universitario presso l’Università Autonoma di Barcellona che, come docente, ha tenuto e coordinato corsi di traduzione in università catalane e sarde, come studioso, si interessa alle tecnologie della traduzione e alle lingue minoritarie, principalmente catalano e sardo.



In questi ultimi anni, ha lavorato presso l’Università statale California State University, a un progetto finalizzato alla creazione di un centro studi sulle tecniche di traduzione e il nuovo disco è contemporaneo alla permanenza in California, mentre il titolo dell’album è contenuto in un verso della canzone Llua, cantata in algherese.



Molti hanno già avuto modo di conoscere il poliedrico Adrià Martin Mor per il successo ottenuto come conduttore della trasmissione televisiva Beni cun me sul patrimonio linguistico e culturale della Sardegna, andata in onda nel 2021 in 20 puntate su Rai 3 Regione, per il suo album Lo somrís de la magrana, colonna sonora del programma, e per la traduzione in catalano del libro di Sergio Atzeni Passavamo sulla terra leggeri. Come coautore ha inoltre pubblicato il libro Tradumàtica: Tecnologies de la traducció.