Cor 22:30 Olmedo: 300kg di rifiuti raccolti l´Associazione Plastic Free recupera oltre 300 Kg di rifiiuti: la partecipazione è stata ampia, con referenti provenienti da diverse località della Sardegna



OLMEDO - Domenica scorsa, in una giornata di meteo avverso, 22 volontari si sono riuniti nell’agro Sud-Ovest di Olmedo per partecipare a una pulizia ambientale lungo la SP19BIS, in prossimità della località Santa Caterina. Organizzata dal referente locale di Plastic Free, Luciano Montanari, l'iniziativa ha portato al recupero di 300 kg di rifiuti, inclusi 20 kg di plastica, pneumatici, un forno a microonde, una batteria, arredi di bagno e oltre 100 kg di bottiglie di vetro.



La partecipazione è stata ampia, con referenti provenienti da diverse località della Sardegna, tra cui Gianpiero Carcangiu da La Maddalena, Daniela Dore e Natalia Casula da Sassari, Maria Grazia Pisanu da Sorso, a cui si sono aggiunti volontari da Olbia, Alghero e diversi residenti. Anche il Sindaco di Olmedo, Mario Antonio Faedda, ha preso parte all'evento, offrendo un importante esempio di coinvolgimento istituzionale e dimostrando l’impegno delle amministrazioni locali nella lotta contro l'abbandono dei rifiuti.



Durante la raccolta, il supporto della compagnia barracellare è stato cruciale per garantire la sicurezza del traffico stradale, permettendo ai volontari di operare in sicurezza. Tra i materiali rimossi spiccavano oggetti voluminosi, come pneumatici e pezzi di ondulina, che da tempo deturpavano il paesaggio circostante. L’iniziativa ha evidenziato l'importanza della collaborazione tra cittadini, volontari e istituzioni nel proteggere l’ambiente, lanciando un chiaro messaggio: insieme è possibile fare la differenza. A breve, una seconda presentazione pubblica si terrà presso il Comune di Olmedo per continuare a promuovere queste importanti azioni di sensibilizzazione.