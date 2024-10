Cor 11:37 Futsal Alghero, al via giovani e serie B Sconfitta a Monastir per la prima squadra. Sempre in casa Fc Alghero, nel fine settimana appena trascorso è iniziato il campionato Allievi Provinciali e la squadra giallorossa ha vinto 0 – 3 sul campo del Thiesi



ALGHERO - Entra nel vivo la nuova stagione agonistica delle squadre Fc Alghero. Dopo la squadra maschile che milita nel campionato di Prima Categoria di calcio a 11 che sabato ha giocato la quarta gara stagionale vincendo 2 – 0 contro l'Olmedo, lo scorso fine settimana è iniziata la nuova avventura nel campionato di serie B della Futsal Fc Alghero. Dopo aver riposato nella prima giornata, la squadra giallorossa è scesa in campo sabato sul campo del Monastir incassando una sconfitta per 6 – 4.



In campo una Futsal Fc Alghero abbastanza rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione, quindi con l'esigenza di più tempo per amalgamare i giocatori. Inizio gara con la Futsal Fc Alghero un po' contratta che non ha saputo sfruttare alcune occasioni ad inizio partita, mentre i padroni di casa del Monastir sono sembrati più cinici e hanno chiuso la prima frazione in vantaggio per 3 – 0. Ottima partenza della Futsal Fc Alghero nel secondo tempo che, nel giro di venti secondi, sigla due reti con Moreira. Un ritorno arrembante della Futsal Fc Alghero che costringe il Monastir a chiudersi in difesa, ma gli algheresi sono sembrati irresistibili e in pochi minuti ribaltano il risultato portando in vantaggio per 3 – 4 con le reti di Scalizi e Catogno.



Una grande Futsal Fc Alghero che recrimina per un cartellino rosso non dato ad un giocatore del Monastir nel primo tempo, e un rigore non concesso nel secondo tempo. Il Monastir pareggia 4 – 4 e, a questo punto, riprende coraggio siglando il 5 – 4. A questo punto il tecnico giallorosso ha optato per il portiere in movimento per dare maggior peso all'attacco, ma il Monastir, su una palla lunga, a porta sguarnita hanno trovato il 6 – 4 finale. Sabato prossimo 26 ottobre, terza giornata del campionato di serie B, con l'esordio casalingo della Futsal Fc Alghero. Casalingo si fa per dire, visto che la squadra, in attesa della conclusione dei lavori al Pala Manchia, giocherà nel palasport di Usini, alle ore 15, contro il Real Sesto che a detta di tutti è la squadra candidata al salto di categoria.



Sempre in casa Fc Alghero, nel fine settimana appena trascorso è iniziato il campionato Allievi Provinciali e la squadra giallorossa ha vinto 0 – 3 sul campo del Thiesi. Oggi inizierà anche il campionato di calcio femminile Under 15 con la Fc Alghero impegnata sul campo dell'Atletico Uri. Domenica prossima inizierà anche il campionato Under 19 di futsal con gli algheresi in campo a Sestu contro la Jasnagora: «La nuova stagione agonistica di tutte le nostre squadre entra nel vivo – sottolinea il presidente Andrea Alessandrini – a tutti i nostri atleti, atlete, tecnici e collaboratori, auguro il meglio. Il progetto Fc Alghero prosegue, seguendo il suo scopo principale che è l'inclusione, l'aggregazione e la partecipazione con un ruolo sociale».