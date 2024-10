S.A. 9:00 Istituto Musicale Verdi: aperte le iscrizioni Lo IAM Verdi propone i corsi di Giocomusica per i bambini dai 3 ai 5 anni, di arpa, batteria, chitarra classica, chitarra moderna, filarmonica, flauto, sassofono, tromba e violino. Iscrizioni sino al 12 novembre



ALGHERO - Pubblicato l'avviso per i corsi dell'Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi ad Alghero. Anche per il 2025 lo IAM Verdi propone i corsi di Giocomusica per i bambini dai 3 ai 5 anni, di arpa, batteria, chitarra classica, chitarra moderna, filarmonica, flauto, sassofono, tromba e violino. I corsi saranno, articolati in 30 incontri didattici, avranno inizio il 27 gennaio 2025 e si concluderanno nel mese di dicembre 2025 nella nostra nuova sede operativa di Fertilia al primo piano della scuola media in via Orsera n. 9. Le iscrizioni sono esclusivamente on line occorre compilare il modulo sul sito dell'istituto e c’è tempo sino alle ore 24 del 12 novembre.