Circolo filatelico algherese, successo a Copenaghen

ALGHERO - Nell’ambito delle celebrazioni per i 400 anni del servizio postale in Danimarca, si è tenuta a Copenaghen nei giorni scorsi l’esposizione filatelica europea Hafnia 24, a cui partecipavano collezionisti di ogni parte del continente, con l’aggiunta di turchi e israeliani che tradizionalmente competono con gli europei.



La cornice è stata la Oksnehallen, prestigiosa sala convegni nel centro di Copenaghen, che ha ospitato ben 1500 vetrine, per esporre ben 260 elaborati di collezionisti di tutta Europa, divisi in ben 10 differenti classi espositive. Per l’occasione le poste danesi hanno edito un corposo numero unico di 400 pagine, di cui 100 dedicate all’esposizione con una breve presentazione di tutte le collezioni e ben 300 dedicate alla storia del servizio postale in Danimarca.



Il risultato ottenuto dal presidente Salvatore Picconi è stato veramente importante con ben 85 punti su 100 disponibili con la sua collezione di filatelia tematica, sezione cultura, sulla storia della Repubblica di San Marino, conseguendo la medaglia di vermeil grande, con cui ha confermato i brillanti risultati ottenuti a livello europeo di Verona 2019, Atene 2021 e mondiale di Lugano nel 2022.



Alla manifestazione hanno partecipato altri due collezionisti sardi, Giovanni Licata di Cagliari, nella stessa sezione di Picconi, che ha avuto anche lui 85 punti e Antonello Fumu, originario di Pozzomaggiore ma residente a Roma, che ha ottenuto la medaglia di oro grande con ben 95 punti.

La manifestazione ha avuto un ottimo successo e fra i quadri espositivi si vedevano, oltre ai collezionisti espositori, anche molti colleghi italiani, venuti appositamente per visionare una mostra difficilmente visibile in Europa, con pezzi veramente interessanti ed in una cornice suggestiva nella splendida città di Copenaghen.