ALGHERO - Teresa Sanna vince la terza edizione del concorso per giovani cantautori algheresi ideato da Claudio Gabriel Sanna e organizzato dalla Plataforma per la Llengua, dedicato alla promozione della musica in algherese tra le nuove generazioni. La finale si è svolta al Poco Loco, venerdì 25 ottobre. La vincitrice di quest’anno seguendo le orme del gruppo Arbre del Peix e del duo Gionta i Riccardo, vincitori delle prime due edizioni del CantAlguer, trionfa nel concorso pensato per stimolare i giovani cantautori ad utilizzare come lingua di espressione artistica il catalano di Alghero. Convincendo il pubblico e gli esperti della giuria, Teresa Sanna vince la terza edizione del CantAlguer con il brano inedito “Cont los bàtits”. Seconda posizione a pari merito per il gruppo Lo Maquini e Giuseppe Trudu che hanno presentato, rispettivamente, gli inediti “Bar en mig” e “El viatge”.



In ottemperanza del regolamento, gli artisti hanno anche dovuto presentare una canzone del repertorio tradizionale algherese. La vincitrice ha interpretato “Lo Nassaiolo” di Pasqual Gallo, Giuseppe Trudu ha presentato “S’alça la lluna” di Pino Piras, e il gruppo Lo Maquini ha realizzato una versione della canzone "Alabama" di Antonello Colledanchise. La serata, rivendicativa e partecipata, presentata da Lucia Nieddu, è stata aperta dagli interventi di Mauro Mulas, delegato della Plataforma per la Llengua ad Alghero, e Claudio Gabriel Sanna, presidente della giuria, che hanno voluto ricordate le finalità dell'iniziativa. La musica è uno straordinario strumento di trasmissione della lingua, hanno affermato gli organizzatori. Il concorso, che promuove l'uso dell'algherese in ambito musicale, è destinato ad un pubblico giovane, che per vocazione è in grado di reinterpretare la canzone algherese con gli stili propri delle nuove generazioni. I confini dell'algherese, come ricorda la Plataforma per la Llengua, non coincidono con il territorio municipale, ma abbracciano un territorio ampio che include quattro stati con una platea di oltre dieci milioni di persone: la comunità internazionale dei paesi di lingua catalana.



In quest’ottica, gli artisti locali avranno l'opportunità di esportare la propria musica oltre gli abituali confini, è il caso dei vincitori della prima edizione, Arbre del Peix, che hanno presentato il disco a Barcellona all'interno della programmazione del Festival de la Cançó d’Autor BarnaSants, o quello di Gionta i Riccardo, che hanno avuto la possibilità di esibirsi alla Universitat Catalana d’Estiu (Prada de Conflent, Catalogna del Nord), in occasione della Jornada Algueresa. La manifestazione, organizzata dalla Plataforma per la Llengua, ha potuto contare della collaborazione della Generalitat de Catalunya – Delegació del Govern a Itàlia – Ofici de l’Alguer, dell'Obra Cultural de l’Alguer, del Centre Cultural Antoni Nughes – Escola de Alguerés, della rivista Enderrock e dell'Universitat Catalana d'Estiu, e del patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.



Grazie al premio, Teresa Sanna potrà registrare un EP di sei canzoni nello studio The Chicken Coop di Alghero. Inoltre, avrà l'opportunità di esibirsi alla Jornada Algueresa, organizzata dall'Obra Cultural de l’Alguer, all'interno della programmazione della 57a (2025) Universitat Catalana d'Estiu, a Prada de Conflent. La giuria di questa terza edizione del concorso, presieduta dal cantautore Claudio Gabriel Sanna, è composta dal direttore dell'Obra Cultural de l’Alguer Carlo Sechi, dalla cantante Ester Formosa, dall'attivista della Plataforma per la Llengua Daniela Curedda, dalla cantante mezzosoprano Elisabetta Manca, dal musicista e direttore di cori Francesco Santino Scognamillo e dal musicista Salvatore Maltana. Ospite speciale della serata, Gionta, vincitore con Riccardo Pinna della seconda edizione del concorso, che ha presentato una selezione di brani tratti dall’EP “Quan Miraves a Lluny”, che sarà presentato ufficialmente giovedì 7 novembre sempre al Poco Loco alle 21:30. L'edizione di quest'anno si è chiusa con i saluti degli organizzatori che hanno voluto ricordare il cantautore e attivista algherese Paolo Dessí, scomparso a 78 anni nell'agosto 2024