Cor 16:14 Sennori, al via le lezioni della Scuola civica di musica Il 4 novembre inizia il nuovo ciclo di lezioni della Scuola civica di musica “Gian Piero Pazzola” per l’anno scolastico 2024-2025



SENNORI - I corsi sono organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la banda musicale “Città di Sennori” e sotto la direzione artistica del maestro Giuseppe Ruiu. I corsi individuali si dividono in indirizzo classico e indirizzo moderno, così come descritto di seguito.

Indirizzo classico: Pianoforte, Flauto traverso, Violino, Percussioni, Clarinetto/Sax, Chitarra classica, Tromba/Trombone, Corno/Tuba. Indirizzo moderno: Canto moderno, Pianoforte, Chitarra moderna (elettrica – acustica), Basso elettrico, Improvvisazione jazz, Tecnico audio/luci.



Questi i due corsi collettivi: Propedeutica musicale, riservata ai bambini di età tra i 4 e i 7 anni; Musica corale, riservata agli over 16. La Scuola civica di musica rappresenta una delle eccellenze del Comune di Sennori, ogni hanno le lezioni sono frequentate da un numero di studenti abbondantemente superiore a cento. «La Scuola civica di musica è motivo di grande orgoglio per l’amministrazione comunale», commenta la consigliera comunale con delega alla Pubblica istruzione e alla Scuola di musica, Leonarda Casu.



«Abbiamo sempre puntato molto su questa realtà, investendo anche notevoli risorse finanziarie perché siamo convinti che l’insegnamento e la conoscenza della musica siano un grande elemento culturale e anche di svago. Tutti possono approcciarsi alla musica, sia chi già ha una conoscenza e vuole perfezionare le tecniche già apprese, sia chi si affaccia per la prima volta con un mondo meraviglioso. Inoltre la scuola di musica offre una doppia opportunità: quella di imparare a suonare uno strumento con lezioni individuali, quindi mirate, vero punto di forza della nostra offerta, sia quella dei corsi collettivi».