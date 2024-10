Cor 7:58 Amatori Rugby Alghero, trionfo ad Asti Nella terza giornata del campionato di Serie A2 girone 2 i ragazzi di Alghero portano a casa 5 punti e consolidano la propria posizione in classifica con una prova di forza



ALGHERO - Grande prestazione per l'Amatori Rugby Alghero, che domenica ha trionfato ad Asti nella terza giornata del campionato di Serie A2 girone 2, superando l'ASD Unione Monferrato Rugby con un netto 7 a 40. Sotto una pioggia di mete e trasformazioni, i ragazzi di Alghero portano a casa 5 punti e consolidano la propria posizione in classifica con una prova di forza.



La partita, disputata sul campo sintetico della Cittadella del Rugby, è stata caratterizzata da un dominio netto degli algheresi, che hanno preso il controllo sin dalle prime battute. I marcatori sono stati decisivi: al 2' la prima meta di Natchkeba trasformata da Perello Alvarez ha dato il via allo spettacolo. A seguire, le mete di Capozzucca, Marrone, Wiernes, Perello Alvarez e Cincotto hanno permesso ad Alghero di allungare il distacco e chiudere il match con un largo margine.



Primo tempo: 2' m. Natchkeba tr. Perello Alvarez (0-7), 20' m. Cullhaj tr. Muzzi (7-7), 39' m. Capozzucca tr. Perello Alvarez (7-14), 41' m. Marrone (7-19), 45' m. Wiernes tr. Perello Alvarez (7-26).

Secondo tempo: 7' m. e tr. Perello Alvarez (7-33), 25' m. Cincotto tr. Perello Alvarez (7-40).

L’incontro è stato diretto dall'arbitro Daniele Vagnarelli (MI), coadiuvato dai giudici di linea Smiraldi Vincenzo e Origlia Andrea. Alghero ha mostrato una compattezza difensiva e una precisione offensiva, confermandosi una delle squadre più solide del campionato.