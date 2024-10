S.A. 8:06 Auto fuori strada: morti 4 giovani di Fonni Quattro ragazzi del posto, di età compresa tra i 17 e i 20 anni, sono morti in un incidente stradale sulla provinciale 69 alla periferia del paese. I quattro sono stati sbalzati fuori dalla Fiat Punto in cui viaggiavano



FONNI - Tragedia nella notte a Fonti. Quattro ragazzi del posto, di età compresa tra i 17 e i 20 anni, sono morti in un incidente stradale sulla provinciale 69 alla periferia del paese. I quattro sono stati sbalzati fuori dall'auto, una Fiat Punto, che è uscita di strada in una curva ribaltandosi più volte e finendo in una scarpata. Il sinistro è avvenuto intorno alla mezzanotte. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire alle cause. E' intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Nuoro, insieme ai medici e volontari del 118.