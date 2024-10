S.A. 19:46 Al Comunale di Sassari arriva la Tosca Ad aprire la stagione autunnale sarà l’opera “Tosca” di Giacomo Puccini (in scena nei giorni: 1,3 e 5 novembre). Il soprano Marta Mari che interpreta Floria Tosca è considerata una delle voci più belle al mondo.



SASSARI - La grande lirica ritorna al Comunale di Sassari con il cartellone 2024 dell’Ente de Carolis realizzato grazie al contributo del Ministero, della Regione, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna. Ad aprire la stagione autunnale sarà l’opera “Tosca” di Giacomo Puccini (in scena nei giorni: 1,3 e 5 novembre). Dopo il sold out dell’anteprima giovani c’è molta attesa per la prima di stagione che andrà in scena venerdì 1 novembre alle 20,30 con un cast dove brillano grandi nomi della lirica internazionale e giovani talenti. Il soprano Marta Mari che interpreta Floria Tosca è considerata una delle voci più belle al mondo. Ritorna nel suo teatro il baritono sardo di fama internazionale Marco Caria, che interpreta Scarpia. Tra i grandi nomi del cast anche il tenore Otar Jorjikia (Cavaradossi) il basso Andrea Porta (Sagrestano) Giovanissimi di grande temperamento che ritornano a cantare per il de Carolis sono invece il basso Tiziano Rosati (Angelotti), il tenore Nicolas Resinelli (Spoletta) e il basso Michael Zeni (Sciarrone).



A dirigere l’Orchestra del de Carolis sarà il direttore d'orchestra Gianluca Martinenghi. A curare la regia Renato Bonajuto, assistente alla regia Siria Colella. Sul palco saliranno il Coro del de Carolis diretto da Francesca Tosi e il coro delle voci bianche diretto da Salvatore Rizzu. «Stiamo lavorando senza sosta in questi giorni – ha detto Bonajuto - per una produzione forte di un cast eccezionale, dei bellissimi costumi di Artemio Cabassi e di una scenografia di grande efficacia curata da Danilo Coppola, resa ancora più preziosa dal lavoro del grande Giovanni Gasparro». I dipinti di Gasparro, considerato uno dei più grandi artisti viventi, sono presenti nelle diverse scene dell’opera come ad esempio nello studio di Scarpia al piano superiore di Palazzo Farnese dove è presente, nell’allestimento sassarese, un’intera galleria di opere di Gasparro.



Nella foto (di Elisa Casula): una scena della Tosca