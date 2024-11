Cor 19:12 Traffico a Sassari, confronto con esercenti Modifiche al traffico, inizia il confronto con le associazioni di categoria. L´assessore Rizzu a Confesercenti: «In arrivo scelte decisive per la città, collaboriamo»



SASSARI - «Il ripristino e il restyling della segnaletica dedicata, l’incremento degli stalli nelle zone più sensibili e un’analisi congiunta su eventuali e possibili modifiche alla viabilità cittadina per favorire la qualità del servizio». È il punto sui cui fonda la nuova fase di collaborazione avviata dall’assessore alle Infrastrutture della mobilità e al Traffico, Massimo Rizzu, con il presidente di Confesercenti Nord Sardegna, Giuseppe Boccia, figura di riferimento tra i tassisti sassaresi. Quello con Boccia è solo il primo di una serie di incontri preliminari che l’assessore intende promuovere con tutte le associazioni di categoria e tutti i portatori di interessi in vista di una sostanziale revisione della mobilità e della viabilità cittadina.



«Serve un aumento degli stalli in via Padre Ziranu», è una delle priorità indicate da Boccia nel corso dell’incontro con l’assessore. «Attualmente ce n’è uno solo – spiega – ma quella è una zona particolarmente frequentata da pendolari di ogni età». Il presidente di Confesercenti ha chiesto alcune variazioni alla viabilità «per agevolare la partenza dei taxi dalle basi, il raggiungimento più fluido di alcune parti della città, un minore tempo di copertura delle tratte e il rientro alle postazioni di raccolta». Ma il confronto con i tassisti si focalizzerà anche su altri due aspetti. «Intendiamo rafforzare il trasporto a servizio delle borgate e occorre ragionare insieme su come ottimizzare il nostro ruolo in tutto il territorio comunale», spiega Boccia, che si dice «pronto a collaborare per adeguare il regolamento comunale».



Come spiega Massimo Rizzu, «in tema di modifiche al traffico è indispensabile coinvolgere nel confronto il sindaco Giuseppe Mascia, la giunta e il consiglio, ma anche la struttura tecnica e i diversi altri attori coinvolti nel processo». Quanto alle altre istanze formulate dai tassisti, l’assessore ha assicurato che «programmeremo quanto prima gli interventi per il rifacimento e l’adeguamento della segnaletica per i taxi, che seguirà quelli previsti dalle ordinanze di istituzione degli stalli per le persone con difficoltà a deambulare e quelli per la segnaletica nei luoghi più sensibili, come le scuole».



Durante l’incontro avuto nella sede del settore di cui si occupa, l’assessore ha ringraziato Boccia per la richiesta di incontro. «Il confronto e l’ascolto sono fondamentali – ha detto – per realizzare concretamente il principio della collaborazione necessaria fra istituzioni e mondo produttivo». A tal riguardo, Rizzu ha aperto il confronto ad altri aspetti di comune interesse, rilevando quanto «le scelte che attendono l’amministrazione Mascia in tema di mobilità, di trasporto pubblico e di viabilità sono determinanti e andranno fatte in base all’esigenza di rendere la città più raggiungibile, più fruibile, più accessibile e più vivibile, così da restituire in particolare al centro cittadino le sue funzioni sociali ed economiche».