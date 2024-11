Cor 6:45 «Su Capodanno amministrazione impantanata» Pesante strigliata dell´ex assessore comunale alla Cultura e Turismo di Alghero, Alessandro Cocco, sulla gestione del Cap d´Any, la fuga di notizie e i ritardi nella presentazione: non si giochi con la città



ALGHERO - «Ancora incertezze e confusione intorno agli eventi di Capodanno. Dopo le pressioni esercitate per dimissionare il precedente cda, l'amministrazione comunale e il nuovo consiglio di amministrazione non sembrano riuscire a chiudere». Pesante strigliata dell'ex assessore comunale alla Cultura e Turismo di Alghero, Alessandro Cocco, all'indirizzo dei vertici di Fondazione e Amministrazione sulla gestione del Cap d'Any, la fuga di notizie e i ritardi nella presentazione.



«Fumata nera anche oggi - attacca il capogruppo di Fratelli d'Italia Alghero - con una riunione concentrata più sullo scegliere gli organizzatori che il nome dell'artista, con pressioni provenienti persino da Cagliari. Dopo le indiscrezioni sui nomi di Mika ed Elisa, le trattative ora sembrano spostarsi su un nome meno competitivo come quello di J-Ax».



«Inutile nascondere la preoccupazione su questa gestione disordinata, senza guida, che rischia di allontanare artisti di alto livello, accumulando ritardi e riducendo al minimo l’attrattività di un evento così importante per il turismo algherese. Gli operatori economici e tutta la città meritano un Capodanno all'altezza, con una programmazione che rispetti le aspettative dei cittadini e dei visitatori. Sindaco e assessori competenti non giochino con l'economia della città e facciano presto» chiude Alessandro Cocco (nella foto).