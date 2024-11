S.A. 16:33 Primo polo Università Marconi a Cagliari Presentato il polo di orientamento di Cagliari dell’Università Guglielmo Marconi, istituita e riconosciuta dal Miur nel 2004, primo Ateneo digitale nel panorama accademico nazionale a proporre un modello di didattica a distanza e prima anche come numero di iscritti



CAGLIARI - «Abbiamo deciso di aprire il primo polo di orientamento in Sardegna per avere un contatto diretto con gli studenti, mettendo a loro disposizione un presidio culturale che rappresenta un valore aggiunto per la nostra offerta formativa». Lo ha detto Stefano Galetto, direttore commerciale InfoPoint, presentando il polo di orientamento di Cagliari dell’Università Guglielmo Marconi, istituita e riconosciuta dal Miur nel 2004, primo Ateneo digitale nel panorama accademico nazionale a proporre un modello di didattica a distanza e prima anche come numero di iscritti. Nel Polo di Orientamento sarà possibile usufruire gratuitamente dei servizi di orientamento e avvalersi dell’assistenza all’iscrizione con al centro le specifiche esigenze del singolo studente.



«Sarà uno dei tanti che puntiamo a far nascere – ha aggiunto Natan Altomare, direttore generale Infopoint Unimarconi – Vogliamo contribuire ad arginare la fuga degli studenti dalla Sardegna, affinché abbiano la possibilità di crearsi un futuro professionale nella propria terra. Il digitale consente a chiunque di perseguire e coronare il proprio sogno». Per Angelo Contini, ceo Metigroup e direttore Infopoint di Cagliari, «è un atto di grande responsabilità verso il territorio, con l’obiettivo di mettere a disposizione un contatto diretto per iscriversi all’Università. Lo considero un importante vantaggio sociale per offrire un’opportunità di formazione a tanti giovani sardi, soprattutto a quelli distanti dai poli universitari e in quelle facoltà non presenti nell’Isola».



«In vent’anni di attività, l’Unimarconi ha investito costantemente in infrastrutture e tecnologie per ottenere un efficace modello didattico di digital e-learning, all’avanguardia ed altamente flessibile, capace di rispondere alle esigenze di una società in continuo mutamento e con una costante attenzione al miglioramento della qualità dei servizi offerti agli studenti, che sono al centro del nostro sistema. Abbiamo forti legami con il mondo delle imprese e delle professioni e importanti collaborazioni scientifiche e progetti di ricerca, anche in campo internazionale. Aperti alle novità tecnologiche, stiamo dedicando particolare attenzione all’Intelligenza artificiale con un Osservatorio aperto anche agli studenti», ha concluso Tommaso Saso, docente di Economia e direttore Marketing e Relazioni esterne dell’Unimarconi. Domani (giovedì 7 novembre) alle ore 15.30, nella sede di via Sonnino 103, il Polo di Orientamento di Cagliari verrà inaugurato ufficialmente. A seguire, alle 17, al Teatro Doglio (via Logudoro 32 a Cagliari), la presentazione del Progetto InfoPoint.