S.A. 8:38 Tennistavolo Sassari: derby in A1 femminile contro Norbello Nella A1 maschile anticipa a venerdì il Tennistavolo Sassari, impegnato in trasferta sul campo del Circolo Prato 2010



SASSARI - Un altro fine settimana intenso per le squadre della società sassarese. Nella A1 maschile anticipa a venerdì il Tennistavolo Sassari, impegnato in trasferta sul campo del Circolo Prato 2010 (inizio alle 20). La formazione allenata da Mario Santona è nel gruppetto delle seconde a 4 punti (due vittorie e una sconfitta) che insegue la capolista Marcozzi Cagliari a 8 punti, ma con una gara in più. Il Prato è invece penultimo con 2 punti, frutto di due pareggi contro Bagnolese e Top Spin Messina, mentre ha perso 4-1 contro la Marcozzi. Il Prato ha ben sei giocatori che ruota: il romeno Vladislav Ursu, i russi Nikita Artemenko e Kirill Skatchkov, il greco Gionis Panagiotis, il giovane Giacomo Allegranza e il veterano Fatai Adeyemo. L'ungherese Csaba Kun è anche il tecnico. Da ricordare che il team sassarese schiera due ex: Sadi Ismailov e Alessandro Baciocchi.



In A1 femminile la matricola Tennistavolo Sassari cerca i primi punti del campionato. Sabato ospita alle 16 nella palestra della Scuola Media n°2 di viale Cossiga il Norbello, che ha raccolto 3 punti in due partite: pareggio col Muravera e successo per 4-2 sul campo del Castel Goffredo. Sfida difficile ma non impossibile per Tatiana Vladimorvna Gornova, Fatimo Bello, Elena Rozanova e Teodora Simon. Derby anche nella B2 maschile dove il Tennistavolo gioca sabato alle 17.30 sul campo del Muravera A, capolista a punteggio pieno del girone F. Due vinte e una persa invece per la squadra sassarese.



Infine nella C1 maschile girone O il Tennistavolo Sassari gioca a Roma sabato alle 15 contro l'Asd Dynamo con l'obiettivo di fare il colpaccio e agganciare l'avversaria al secondo posto.

Torneo internazionale giovanile- Si è aperto oggi al Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro il WTT Youth Contender, torneo internazionale giovanile al quale prendono parte 290 atleti (109 ragazze e 181 ragazzi) di 40 Paesi dei cinque continenti. Tra loro anche due atleti del Tennistavolo Sassari: Laura Pinna nel singolare femminile Under 17 e Federico Casula nel singolare maschile Under 13.