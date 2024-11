S.A. 12:31 «Ad Alghero Maggioranza tossica e spaccata» Così i partiti e movimenti di centro-destra sul caso Christian Mulas, in procinto di aderire al Gruppo Misto dopo i dissidi con Orizzonte Comune e il sindaco Cacciotto: Maggioranza e Giunta sono completamente sfilacciate







Nella foto: Marco Tedde e Nina Ansini ALGHERO -«Le forze di opposizione Forza Italia, UDC, Lega, Fratelli d’Italia e Prima Alghero intervengono sulla presa di posizione del Consigliere di Orizzonte Comune Christian Mulas. Una presa di distanze pesante, quella del Presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas [ LEGGI ]. L'onestà intellettuale che sempre deve essere presente nell'attività politica ci impone di prendere atto pubblicamente che questa maggioranza e questa Giunta sono completamente sfilacciate». Così inizia la nota diffusa dai partiti e movimenti di centro-destra sul caso Mulas, in procinto di lasciare la maggioranza cittadina ed aderire al Gruppo Misto dopo i dissidi con Orizzonte Comune e il sindaco.«L'atto di accusa del Presidente Mulas è solo uno degli atti che certificano la decomposizione di una coalizione composita, che si proponeva di svoltare e invece si è impantanata in camarille di palazzo e ha dimostrato di non avere nelle proprie corde le capacità intellettuali e politiche di sgabbiare verso obbiettivi strategici. Si barcamena in beghe asfittiche, in azioni propagandistiche di basso profilo e in liti da pollaio legate alla conquista di piccoli "sgabelli". Ma ha perso di vista l'obbiettivo strategico: dare ad Alghero e agli algheresi una prospettiva di crescita e disegnarne il futuro stando al fianco delle imprese e delle famiglie, anche attuando concrete politiche di genere, giovanili e familiari» incalzano Tedde e alleati.«Come avevamo ampiamente previsto l'assemblamento di forze eterogenee sta creando un alto tasso di tossicità che impedisce il raggiungimento degli obbiettivi politici per i quali il Campo largo si è proposto in campagna elettorale. Le forze moderate presenti in maggioranza non vengono valorizzate, nonostante propongano individualità esperte e competenti. Nostro malgrado siamo costretti a prendere le distanze da questo modo stantio di interpretare la politica. Vogliamo continuare pur dall'opposizione a dare fattivi contributi a favore delle imprese e delle famiglie algheresi. Esercitando il nostro mandato in modo libero e proficuo» concludono.Nella foto: Marco Tedde e Nina Ansini