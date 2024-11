Cor 11:51 Al Canepa si chiude con violoncello e pianoforte I concerti del mercoledì chiudono con violoncello e pianoforte. Il 13 novembre ultimo appuntamento stagionale al Canepa con il Duo Marele



SASSARI - Il Duo Marele, formato dagli allievi Marta Piras al violoncello e Michele Cocco al pianoforte, chiude la stagione concertistica 2024 dei Mercoledì del Conservatorio. Il 13 novembre alle 19 la sala Sassu ospita l’ultimo appuntamento dell’anno per la rassegna che, dal febbraio scorso, ha offerto al pubblico del “Canepa” di Sassari complessivamente 35 concerti, tutti a ingresso gratuito, per la maggior parte di musica da camera ma anche di elettronica, jazz, barocco, canto lirico. Il concerto di mercoledì prossimo sarà incentrato su musiche di Edvard Grieg e Sergej Rachmaninov. Del compositore norvegese verrà eseguita la Sonata in la minore per violoncello e pianoforte op. 36, seguita da Due pezzi op. 2: Preludio in fa maggiore e Danse orientale in la minore di Rachmaninov.



Marta Piras ha iniziato lo studio del violoncello a 8 anni, frequentando il corso di propedeutica al Canepa, dove ha proseguito poi gli studi sotto la guida del docente Angelo Nappi, conseguendo nel 2022 la laurea di I livello. Ha fatto parte dell’Orchestra giovanile della Sardegna e attualmente suona nell’Orchestra del Conservatorio di Sassari. Dal 2016 entra nel Quartetto di violoncelli del Canepa. Ha frequentato diverse masterclass e il corso di perfezionamento dell’Hdemia di Parma sotto la guida di Pietro Nappi. È iscritta al corso di laurea di II livello in Musica da camera con i docenti Alessandro Puggioni e Tiziano Baviera e studia Violoncello con la docente Chiara Burattini.



Michele Cocco si avvicina al pianoforte a 11 anni, diplomandosi con lode al Liceo Musicale “Azuni” di Sassari per poi entrare al Conservatorio “Canepa”, allievo delle docenti Marlena Maciejkowicz e Sinziana Mircea. Ha frequentato masterclass tenute da pianisti come Angela Oliviero, Olga Kozlova, Marian Mika, Giulio Biddau, Stefano Mancuso e Roberto Plano. Nel settembre 2022 debutta al Centro culturale Arcus in Romania. Ha partecipato alla stagione dei concerti dell’Associazione CISM alla Maddalena. La sua carriera studentesca vanta la partecipazione al programma Erasmus+ all’Università Occidentale di Timișoara, in Romania, con i maestri Manuela e Dragos Mihailescu.