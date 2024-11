Cor 13:23 Tc Alghero, prima vittoria stagionale nella Prima serie maschile del Campionato invernale a squadre. Nella terza giornata, gli algheresi si sono imposti per 3-0 sui campi del Cus Cagliari A



ALGHERO - Il Tc Alghero centra la prima vittoria stagionale nella Prima serie maschile del Campionato invernale a squadre. Nella terza giornata, gli algheresi si sono imposti per 3-0 sui campi del Cus Cagliari A grazie ai punti conquistati da Cristiano Monte e Nicolò Serra in singolare e doppio. Sconfitta con lo stesso risultato la squadra B maschile del circolo algherese, impegnata nella Terza serie in casa del Tc Solarussa. Nella Seconda serie femminile, il Tc Alghero ha osservato un turno di riposo.