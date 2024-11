Cor 7:24 Al Poco Loco di Alghero il Litfiba Day Per l’occasione gli Anistema, tribute band sarda dei Litfiba, riporteranno in live le atmosfere di quel periodo e di quel tour riproponendo sul palco del locale algherese proprio la scaletta estiva di quell’evento che la Sardegna ebbe modo di poter vedere allo Stadio Acquedotto di Sassari in un caldo agosto del 1995



ALGHERO - Il 15 di novembre 2024 sarà una sorta di “Litfiba Day” ad Alghero. Infatti al Poco Loco Club nella rassegna “Non solo Jazz” si terrà la celebrazione di un album iconico della band fiorentina per il trentennale della sua uscita. Si tratta di “Spirito”, album del 1994, appartenente alla tetralogia degli elementi a rappresentazione dell’aria, già preceduto da fuoco (El Diablo) e terra (Terremoto) e poi seguito dall’acqua (Mondi Sommersi).



Per l’occasione gli Anistema, tribute band sarda dei Litfiba, riporteranno in live le atmosfere di quel periodo e di quel tour riproponendo sul palco del locale algherese proprio la scaletta estiva di quell’evento che la Sardegna ebbe modo di poter vedere allo Stadio Acquedotto di Sassari in un caldo agosto del 1995. Tour poi fotografato perfettamente prima dall’uscita del live “Lacio Drom” in vhs e cd e successivamente nella versione “Legacy” dell’album Spirito, contenente il live della data di Modena dello stesso tour. Una bella e grande operazione amarcord per il gruppo sardo che per l’occasione ha voluto sul palco, a fianco a sé, proprio i musicisti che hanno fatto parte della storia dei Litfiba di quel periodo e dell’ultimo tour.



Ci saranno, infatti, insieme a loro Daniele Bagni, storico bassista dei Litfiba per gran parte degli anni 90 e del duemila (anche bassista del Supercombo, band che accompagnava Piero Pelù nel suo progetto solista) e Fabrizio “Simoncia” Simoncioni , il tastierista dell’ultimo tour dei Litfiba nel 2022 oltre che studio engineer, producer e musicista in studio di tantissimi dischi della carriera della band fiorentina compreso proprio “Lacio Drom” del quale si occupò della produzione e registrazione. Una sorta di “ieri e oggi” per ripercorrere tutte le tappe che hanno reso iconici i Litfiba sicuramente come più grande rock band italiana di sempre. Sicuramente un’occasione unica di poter riportare su un palco le atmosfere che dal 22 dicembre 2022, storica ultima data dei Litfiba in quel di Milano, che ancora mancano a chi li ha amati. Se avete voglia di rituffarvi in quegli anni, in quei suoni e in quei colori, in una bella festa di rock fatto senza fronzoli, non perdetevi questo show. Ne varrà la pena.