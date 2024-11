Cor 8:00 Castelsardo: arriva il progetto “Casa dolce casa” Un percorso che ha coinvolto i comuni del territorio, formando e informando le famiglie con figli dai 0 ai 14 anni, sui fattori potenzialmente rischiosi presenti nelle quattro mura che possono originare incidenti domestici, così da evitarli e gestirli al meglio



CASTELSARDO - E’ in programma giovedì 14 novembre 2024, dalle ore 16.00 alle 18.00, presso la sala XI, castello dei Doria, in via Marconi, a Castelsardo, l’appuntamento col progetto “Casa dolce casa”, organizzato dalla Asl n. 1 di Sassari, per la prevenzione degli incidenti domestici in età pediatrica. Un percorso che ha coinvolto i comuni del territorio, formando e informando le famiglie con figli dai 0 ai 14 anni, sui fattori potenzialmente rischiosi presenti nelle quattro mura che possono originare incidenti domestici, così da evitarli e gestirli al meglio.



Il progetto si inserisce all’interno del programma di Prevenzione e Promozione della salute regionale e nazionale, e vede coinvolto il Dipartimento materno infantile e della Famiglia della Asl di Sassari e i Consultori Familiari della Asl n. 1. Saranno gli operatori dei Consultori a parlare alle famiglie dei rischi, nascosti, che si insinuano in una abitazione e nella quotidianità della vita di tutti i giorni.



Avvelenamento, traumi e schiacciamento, folgorazioni, ustioni, ingestione di corpo estraneo, soffocamento, morso di animale: saranno questi i temi principali che verranno trattati nei corsi tenuti dal personale della Asl di Sassari e che interesseranno i comuni con le sedi dei Consultori familiari. Alla fine del corso le famiglie saranno in grado di conoscere i pericoli, nascosti, ma presenti, all’interno delle abitazioni; avranno gli strumenti per prevenirli e avranno i contatti dei centri di riferimento qualora dovesse comunque succedere qualcosa.