Tre giornate di conferenze all´Ute di Alghero

ALGHERO - Tre giornate di conferenze all’Ute Alghero in questa settimana. Dopo l’appuntamento di martedì, 12 novembre, con l’arte di Gian Lorenzo Bernini raccontata dalla professoressa Mariolina Cosseddu, l’ex seminario di via Sassari si prepara ad ospitare altri due appuntamenti di rilievo.



Il primo è programmato per questo pomeriggio alle 16.30. Relatore sarà l’avvocato Elias Vacca, libero professionista e già deputato nella XV Legislatura, che parlerà alla platea degli iscritti de “L’abolizione del reato di abuso d’ufficio”. Domani pomeriggio 14 Novembre, sempre alle ore 16.30, sarà il dottor Mariano Mariani, direttore Azienda Speciale Parco di Porto Conte e AMP a proporre una conferenza sulla “Gestione delle Aree Protette: il difficile equilibrio tra esigenze prioritarie e promozione dello sviluppo sostenibile”.



Due appuntamenti che vanno a completare un’altra settimana interessante all’Università delle Tre Età di Alghero che in questo 33 ° anno accademico, inaugurato lo scorso 5 Novembre, punta a migliorare ulteriormente l’offerta per i suoi iscritti e per coloro che vorranno aderire a questo progetto culturale e di vita.