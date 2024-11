S.A. 13:57 Il 22 novembre uffici comunali chiusi ad Alghero Gli uffici di Porta Terra e dell´ex Casa del Caffè resteranno chiusi al pubblico per l´intera giornata. Le attività riprenderanno normalmente lunedì 25 novembre



ALGHERO - Ad Alghero per via degli interventi di disinfestazione previsti per il 22 novembre, gli uffici di Porta Terra e dell'ex Casa del Caffè in via Cagliari 2 resteranno chiusi al pubblico per l'intera giornata. Le attività riprenderanno normalmente lunedì 25 novembre.