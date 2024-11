S.A. 11:11 Happening musicale al Comunale di Sassari Venerdì 15 novembre alle 17,30 si rinnova l’appuntamento con l’happening musicale organizzato all’Ente Concerti diventato ormai un evento atteso dal pubblico in occasione delle presentazioni delle opere inserite nel cartellone della stagione lirica del de Carolis



SASSARI - Un pomeriggio alla scoperta dell’opera “Werther ” di Jules Massenet. Venerdì 15 novembre alle 17,30 si rinnova l’appuntamento con l’happening musicale organizzato all’Ente Concerti diventato ormai un evento atteso dal pubblico in occasione delle presentazioni delle opere inserite nel cartellone della stagione lirica del de Carolis. In questa occasione l’Ente ha scelto un luogo particolarmente legato alla cultura del territorio: la sala conferenze della Fondazione di Sardegna in via Carlo Alberto 7 a Sassari. La Fondazione promuove e sostiene iniziative di arte, cultura, ricerca, innovazione, educazione e volontariato in Sardegna, tra queste iniziative c’è anche la stagione lirico-sinfonica del de Carolis. Come ormai tradizione durante l’incontro ad ingresso gratuito sino ad esaurimento posti disponibili il direttore del De Carolis Alberto Gazale presenterà il cast dell’opera e dialogherà con i protagonisti di “Werther”.“Werther ”andrà in scena al Comunale di Sassari il 29 novembre alle 20,30 e 1 dicembre alle 16.30.