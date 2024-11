Cor 21:12 Valentina Piredda espone a Marsiglia Valentina Piredda-Sardinia in esposizione personale a Marsiglia presso la Urban Gallery. La grande galleria d’arte contemporanea, diretta da Piera Safriouine, invita l’artista sarda ad una importante mostra presentando il suo lavoro come un viaggio articolato attraverso i differenti media



ALGHERO - Insignita nel 2021 della Croce d’onore per le Arti e le Scienze dal Presidente della Repubblica d’Austria, Valentina Piredda-Sardinia è artista, curatrice, mediatrice culturale.

Incentra il suo lavoro sulle nozioni di “presenze” e “luoghi”, cercando di comprendere come il loro intreccio, fisico, mediatico, simbolico, li influenzi e li ridefinisca reciprocamente.



L’artista opera una trascrizione plastica che è interpretazione della cultura sarda e delle altre culture che negli anni l’hanno influenzata, permeando il lavoro di pittura e incisione, installazione e scrittura, per arrivare alla fotografia e ai nuovi media. I suoi “Ritratti di passione” documentano il legame tra presenza e spazio; i luoghi delle residenze d'arte che VPS organizza si arricchiscono del passaggio delle artiste così come interferiscono in modo significativo sulla loro produzione. Altre volte, l’immagine rimanda all’analogico e alle pratiche di sviluppo della pellicola.



I progetti più recenti sono permeati da riflessioni sull'ambiente, sull'identità e sul cambiamento dei paradigmi estetici in scenari illusori di una “Marsiglia immaginata” creati con l’aiuto di AI. La Urban Gallery di Marseille presenta diversi aspetti dell’attività dell’artista: pittura, disegno, incisione, fotografia, video, il suo lavoro curatoriale, le collaborazioni con altre personalità artistiche. All’interno dell’esposizione personale L’identità non è identica, Valentina Piredda-Sardinia ospita esempi della pittura di Thiébaut Rapp come pure esemplari video di Senza Confini Di Pelle, Gian Piero Manca e delle artiste austriache Sigrid Langrehr e Isabella Heigl.